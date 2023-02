La UD Alzira cuestiona el arbitraje tras verse remontado en Teruel

Profunda indignación existe en la UD Alzira por el arbitraje del murciano Kevin Moreno Muñoz por dos decisiones que cambiaron el signo del partido. La primera, a la media hora, con 1-1 en el marcador, por señalar una falta a Kaiser, previa a marcar el 1-2 a la salida de un córner. El trencilla podría haber considerado falta de Joel en su forcejeo con Hermelo pero no existe falta realizada por el de Vilamarxant. La segunda, a diez minutos para la conclusión. Soler espera la recepción de un balón aéreo en el área y su codo contacta con el rival y el colegiado lo sanciona con penalti que supone el 2-1 definitivo para el Teruel. El entrenador, nada dado a hablar de los árbitros en el post partido dijo “no entender cómo anuló el gol de Kaiser y cómo pitó el penalti”. El presidente, Juan Antonio Sanjuán, también estalló en su cuenta de twitter comparándolo “con el arbitraje del play-off contra el Atzeneta”.

Y es que el conjunto azulgrana fue mejor que el líder del grupo 2 de Segunda Federación. Marc sorprendió a todos, incluido el técnico rival, con el once inicial. “Además, todo fueron problemas. Solbes tuvo dolor en el abductor, Sergio estuvo con 40º de calentura dos días antes del encuentro, Joel no pudo dormir la noche anterior, Aketxe vomitó de camino y en el descanso Kaiser y Abraham me dijeron que no podían seguir”, comentó el técnico.

A la habitual defensa de principio de temporada (Adrián; Abraham, Kaiser, Soler, Cortijo) con Lado por delante, se unió la línea de tres con Pitu a la derecha, Marenyà por dentro y Javi Serra por la izquierda. La gran sorpresa fue la alineación de Joel y Aketxe de inicio. “Con la ausencia de Cabetas, vimos que podíamos crear más peligro con dos atacantes”.

Efectividad cara a gol

Precisamente fue el ariete vasco el que abrió el marcador a los tres minutos, a pase de Pitu, con un tiro desde la media luna libre de marca. Poco duró la alegría a los ribereños cuando tres minutos después, Borja metió un buen pase a la corona del área y con un mejor desmarque de arrastre de Guille Andrés llevándose a su marcador, Soler, Carbonell dispuso de espacio para marcar el empate ajustando el cuero al palo. “Es un problema que no sepamos gestionar la ventaja que conseguimos”. Sin embargo, el Alzira reaccionó y empezó a pisar más asiduamente el área local. Primero con un tiro lejano de Lado, poco después con un centro chut de Pitu con mucha intención que Taliby tocó a córner para no complicarse. Dicho saque de esquina, se sacó abierto a Cortijo, quien viniendo desde atrás enganchó un chutazo que Taliby se quitó de encima. “Debemos ser más efectivos cara a gol”. A la media hora se produjo el gol anulado a Kaiser y cinco minutos después Joel chutó desde la media luna pero sin problemas para Taliby. El Teruel solo llegó con un cabezazo atrás de Guille Andrés a centro de Borja. A cuatro para el descanso, Aketxe conectó un gran cabezazo cerca del poste aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego. Prensa y aficionados locales alabaron el juego alzirista. “Siento mucho orgullo de estos jugadores porque no se achican contra nadie, como este candidato a ganar la liga”.

A los veinte minutos del segundo acto, Marc hizo los primeros cambios, Revert y Joaquín Rodríguez por Marenyà y Joel. De nuevo fue el Alzira quien llegó con más peligro. Abraham entró en el área, cambió el balón a su izquierda y su disparo se fue por poco. El técnico quiso dar más mordiente a la banda izquierda con Pulpón tras el buen partido de Javi Serra. Adrián llegó a tocar el penalti lanzado por Carbonell pero no pudo impedir que entrase. El Alzira protagonizó su habitual arreón final y se fue a por el empate con la incursión de otro delantero, el juvenil Luengo. El marcador ya no se movió, como la clasificación del Alzira, que sigue décimo. El equipo estuvo apoyado por más de 50 aficionados. El domingo recibirá al Ebro a las 17 h.