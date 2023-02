Los trabajadores de la empresa contratada por la Mancomunitat de la Ribera Alta para la recogida de residuos han aceptado esta tarde por una amplia mayoría -únicamente se ha registrado una abstención– aceptar la última propuesta de mejora salarial de Prezero y la plantilla ha anunciado que desconvocará la huelga que afecta a 22 municipios nada más se firme el convenio. “Si se cierra mañana, mañana se levanta la huelga”, ha resumido el asesor de Comisiones Obreras, Rafael Peiró, mientras recordaba que existía un borrador de convenio “muy avanzado” por lo que ha mostrado su esperanza de que el acuerdo se pueda formalizar con rapidez.

Peiró ha señalado que la propuesta de las condiciones laborales que ha decidido aceptar la plantilla no es la que esta reclamaba, pero que ha tomado esta decisión “en un ejercicio de responsabilidad”. “Visualizamos que podía haber sido de otra forma, pero no queremos ocasionar molestias a los ciudadanos, se está perjudicando a un tercero que no tiene nada que ver”, ha señalado, mientras destaca que el aumento es el mínimo que se podía aceptar.

Incremento del 17,50 % para 2023

La propuesta aceptada en la asamblea celebrada esta tarde en la sede de Comisiones Obreras de Alzira contempla un incremento salarial del 17,50 % para 2023 mientras que en los tres años siguientes, de 2024 a 2026, la empresa se compromete a asignar a mejorar las retribuciones de la plantilla el 75 % del importe que resulte de la revisión de precios por parte de la Mancomunitat, garantizando un mínimo del 2,5 % cada año. La oferta garantiza un incremento del 25 % que podría alcanzar el 30 %, aumento que reclamaba la plantilla, en función de la revisión de la contrata.

Los trabajadores de Prezero iniciaron el lunes de la semana pasada una huelga que afectaba a 22 pueblos de la Ribera Alta, entre ellos los nueve con el servicio de recogida puerta a puerta -Càrcer, Alcàntera, Antella, Sumacàrcer, Manuel, Sant Joanet, Alfarp, Llombai y la Barraca d’Aigües Vives ; Gavarda y Catadau, donde opera el servicio a través de islas de contenedores, mientras que en Benimuslem, Cotes, l’Énova, la Pobla Llarga, Rafelguraf, Sellent, Senyera, Tous, Turís y Castelló únicamente afecta a la recogida de envase ligeros y papel-cartón.