El Càrcer vuelve a ganar con una jugadora de campo como portera

El Càrcer sigue con problemas tanto en portería –su única guardameta sigue lesionada- como por efectivas disponibles, sin embargo, eso no le fue impedimento para lograr una segunda victoria –por 2-1 al Fénix de Moncada- consecutiva en la Liga Valenta que deja a las de la Vall afianzadas en la sexta plaza. De nuevo, Maite Morte, aportando su experiencia y veteranía al servicio del grupo, se puso los guantes y ocupó la portería, mientras que la convocatoria de 15 jugadoras la completaron cuatro del equipo filial. No sufrió el Càrcer excesivas embestidas del equipo rival que, por el contrario, sí tuvo que frenar el empuje de las ribereñas que no tardaron demasiados minutos en ponerse por delante con un gol de gran calidad firmado por Sandra Celda. Antes del intermedio las visitantes igualaron un marcador que se volvió a romper de forma definitiva diez minutos después del volver de vestuarios. Wanda Grajales, en una de sus especialidades, hizo gala de su fortaleza aérea rematando un córner que besó la red y aseguró los puntos para un conjunto que se está creciendo antes las adversidades.

El Càrcer gana al filial del Villarreal con portera improvisada En Primera, el Castellonense venció por la mínima en Massanassa y conserva un liderato que solamente le podría quitar La Unión de Manises –siempre y cuando antes no ceda puntos- si consigue vencer el próximo día 1 de marzo al Valencia C en un partido que tiene aplazado desde principios de enero. Las diferencias clasificatorias no aseguran victorias fáciles y el conjunto de Sergio Mesa tuvo que picar mucha piedra para seguir en lo más alto. Tras un primer tiempo en el que no se movió el marcador, aunque si hubo opciones para ambos equipos, el segundo acto arrancó mejor para las ribereñas que lograron el único gol del partido en un balón a la espalda defensiva local que cazó Rocío Saúco y convirtió con una estética vaselina. Al Càrcer B se le escapó el triunfo y se tuvo que conformar con un punto en una igualada a dos goles frente al Ontinyent que deja al filial con tres puntos sobre la zona de descenso. Gabriela Dudau estrenó su casillero de goles de esta campaña con un gran disparo desde fuera del área en el ecuador del primer acto. En una jugada aislada en el último suspiro previo al descanso empató al Ontinyent. Aroa Benavent, que está de dulce en las últimas jornadas, volvió a poner al Càrcer B por delante, sin embargo, un despiste defensivo echó al traste el gran esfuerzo y propició el empate final de las visitantes. El Sollana sigue en el fondo de la tabla y el tiempo corre en su contra. Gemma Beltrán adelantó a las blanquiazules en Mislata y las locales consiguieron igualar y remontar ese primer gol hasta el 4-1 final. Derrota ajustada En Segunda, el Alberic se impuso por 0-1 a El Vergel, su principal perseguidor, al que ahora mantiene alejado a seis puntos. En un partido igualado, fue Yaiza Bastida, la máxima goleadora del equipo, la que desequilibró el marcador a favor del equipo de Kike Vello a la hora de partido. Al Benifaió le faltó un poco de suerte para sorprender al Amazonas Cóndor, el líder, que ganó por un ajustado 1-2. Andrea Rotglá igualó el marcador en el segundo tiempo y el equipo compitió siendo merecedor de al menos un punto que voló en una acción desafortunada en la que el balón hizo un efecto extraño y terminó en la red. El Algemesí plantó cara pero sucumbió por 4-1 en casa del Albaidense.