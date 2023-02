Solo el Sueca y el Cullera suman los tres puntos en la Regional Preferente

Quedan doce jornadas para el final de liga de Preferente y conseguir clasificarse para el play-off no es nada fácil. Al Castellonense se le escapó la posibilidad de volver a la tercera posición que no ocupa desde el 6 de noviembre. El Olímpic perdió el domingo en la Font d’en Carròs por 3-1 pero el día anterior los de Castelló no pasaron del empate a uno en casa del antepenúltimo, el Canals. Rafa Hervás igualó en el minuto 78 y los albinegros se quedan a un punto del play-off.

Castellonense y l'Alcúdia se acercan a los puestos de cabeza de Preferente L'Alcúdia por su parte, empató a cero en Els Arcs contra el Quart de Poblet, equipo de la zona media baja. Los rojiblancos siguen terceros empatados con el Paiporta al que le queda un partido por jugar el próximo miércoles. El Algemesí vio remontado por el Aldaia el gol de Adrián Gomar y el Alginet volvió a ser goleado por segunda salida consecutiva, 6-0 en Manises, que vuelven a acercarse a l’Alcúdia. En el grupo 3, el doble enfrentamiento Sueca-Ontinyent se saldó con victoria para los equipos locales. El Sueca venció 2-0 al SB Ontinyent con los goles a última hora de Jesús y Jaime. El Promeses perdió ante el líder 4-0. Los de l’Infantil se consolidan en la zona Lliga Comunitat. El Carcaixent sale de las ocho posiciones de privilegio al perder 1-0 en Calp. Los blanquinegros están empatados con el último equipo que la juega, la Font. El Alberic arrancó un punto del Municipal de Tavernes donde los valleros habían ganado los cinco últimos partidos. Héctor adelantó a los franjiverdes a los cinco minutos y recuperó un punto en el 88. El Cullera volvió a sonreír después de cuatro jornadas sin ganar. Se impuso 2-1 al Muro al marcar Aranda y Héctor. Próxima jornada El sábado a las 16’30 se jugarán el Alberic-Ontinyent y Carcaixent-Dénia y a las 17’45, el Vilamarxant-l’Alcúdia. Ya el domingo, el Castellonense recibirá al Calp a las 16’15 h. A las 16’30 h. se disputarán el Alginet-Paterna y el derbi arrocero Promeses Sueca-Sueca. A las 17 h. jugarán el Algemesí en Quart y el Cullera en Xàtiva.