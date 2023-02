Un bebé de apenas 15 meses fue trasladado ayer al Hospital La Fe de València en estado muy grave tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso en la calle Acequiero Jaime d’Olid de Alzira. El niño se encontraba en el momento del incidente con su madre y su hermana de unos siete años.

El suceso se produjo pasadas las 11:30 de la mañana de ayer. Los gritos desesperados de una mujer alertaron a los vecinos de la zona de la emergencia. «Me iba a la peluquería, estaba aparcando en ese momento cuando la vi salir del edificio gritando «¡ayuda, socorro, ambulancia!», explicaba a Levante-EMV María, que rápidamente salió de su vehículo para comprobar lo que se sucedía. Tras recorrer solo unos metros se percató de que la mujer, visiblemente alterada, sostenía algo en brazos que zarandeaba fruto del nerviosismo. «Ella estaba en ‘shock’ y cuando me acerqué lo comprendí perfectamente porque en brazos tenía un bebé. Le dije que no lo moviera tanto para no provocarle más daño», añadió.

Primeros auxilios por teléfono

El niño, de poco más de un año, se había precipitado por una ventana, según le explicó la madre. María se encargó de alertar al servicio de emergencias y tomó al bebé para seguir las indicaciones que por teléfono le transmitían. «Todavía respiraba, o al menos expectoraba, y me dijeron lo que debía hacer en el caso de que dejara de hacerlo», narró la alzireña. En apenas un par de minutos una ambulancia se presentó en el lugar del suceso junto con un médico pediatra del centro de salud para intentar socorrer a la criatura.

Las patrullas policiales desplazadas, tanto del cuerpo nacional como del local, crearon un cordón de seguridad disuasorio a su alrededor para alejar las miradas indiscretas y preservar la intimidad de la madre y el pequeño, que recibió asistencia sanitaria en la ambulancia durante más de media hora, según el testimonio de los varios vecinos que se arremolinaron junto al despliegue y que, horas más tarde, todavía comentaban entre ellos, con incredulidad, lo sucedido.

El niño presentaba un fuerte traumatismo en el lado izquierdo de la cara y la cabeza con hematoma interno, además de otros daños fruto de la caída desde una altura de tres pisos. Sin embargo, la rápida actuación de los servicios movilizados permitió, tras diversas maniobras médicas, estabilizar al bebé. Acto seguido, fue trasladado mediante una ambulancia del SAMU hasta el Hospital de la Fe en estado grave. Inconsciente, pero todavía con signos vitales, según confirmaron fuentes oficiales. No ha transcendido más información sobre el estado del pequeño ni cómo llegó al centro sanitario.

«Ha sido una experiencia muy impactante, es una verdadera lástima que ocurran estas cosas», manifestaba María, que añadió: «El pobre niño tenía que ir hoy (por ayer) con su madre a una revisión con el pediatra y ha pasado esta desgracia».

Cuatro años en el piso

El bebé convivía con su padre, trabajador agrícola que en el momento del suceso no se encontraba en el hogar, su madre y su hermana mayor. Ambas se encontraban con el pequeño en el momento en el que se precipitó al vacío. Se trata de una familia de origen ruso que se mudó al edificio de la calle Acequiero Jaime d’Olid hace aproximadamente cuatro años.

Los primeros indicios apuntan a una caída accidental, aunque la policía mantenía abierta una investigación para confirmar lo sucedido. Una unidad de la Policía Científica se adentró en el interior de la vivienda, mientras el bebé se dirigía hacia el hospital en ambulancia, para tratar de esclarecer cómo se produjeron los hechos.