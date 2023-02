Un dels municipis de La Ribera que millor ha conservat algunes parts de l’antiga imatge dels seus carrers és Guadassuar. Dins del seu actual nucli urbà trobem encara alguns exemples del seu llegat arquitectònic, de la primera meitat del segle XX, que van ser edificats a l’aleshores perifèria de la població.

D’aquesta mostra d’arquitectura històrica cal recordar, en primer lloc, l’Escorxador Municipal, d’estil eclecticista, que segons el cronista oficial de la localitat J. Enric Mut Ruiz (2006), va ser projectat el 1921 per l’arquitecte Francisco Almenar Quinzá (1876-1936). En aquest, que s’ha conservat parcialment i ha sigut reformat, destaca el seu accés principal rematat per un frontó triangular i pels seus paraments llisos, recercats amb interessants aparells de rajola vista.

Un altre exemple és l’antiga nau del carrer Canonge Barberà Sentamans 26, del 1924, la qual constitueix una singular mostra d’arquitectura industrial de Guadassuar. Aquesta es caracteritza pels seus buits de façana els quals mantenen, en gran part, la seua fusteria i serralleria original. A més, el conjunt conserva la seua coberta original a dos aigües, de grans dimensions i teula plana.

En tercer terme, està l’Antic Grup Escolar Balmes que, com arreplega Aguilar Civera (2004), va ser projectat el 1926 per l’aleshores arquitecte municipal José Luis Téstor Gómez (1896-1968) i que ha patit diverses transformacions. No obstant això, sí que ha preservat els seus trets neoclàssics originals de la seua edificació principal, dintre del context Art Déco del moment, al qual destaca el seu primigeni accés amb un pòrtic amb un frontó triangular sostingut per quatre columnes.

Aquesta construcció es troba ubicada a la Gran Via, que va conformar l’Eixample pel nord de Guadassuar a l’època. Amb uns vint-i-cinc metres d’amplària i un passeig central amb pins, aquesta conserva a la seua meitat oest, entre altres, gran part d’un grup originàriament de cinquanta-un habitatges protegits de reduïda volumetria, únicament de fins a planta baixa i una altura. Com consta a l’Arxiu General del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, va ser edificat seguint el projecte del prestigiós l’arquitecte José Cort Botí (1895-1961), autor d’altres grups habitatges protegits i actuacions urbanístiques a Guadassuar, i que també va dissenyar altres barriades obreres en aquests anys a poblacions com Torrent.

Aquest va ser edificat entre 1945 i 1947, com s’arreplega a les actes de l’Arxiu Municipal de la localitat, amb cases als dos costats del carrer. Moltes d’aquestes encara conserven, a la seua façana principal, algunes de les seues decoracions tardoeclèctiques originals en relleu, amb motius fruitals i florals i amb formes geomètriques, malgrat les reformes. Pels singulars valors d’aquest conjunt, malgrat que no es troba catalogat, i la preservació de la seua escala urbana original, en alguns trams d’aquesta via sembla que s’ha detingut el pas del temps.

En definitiva, un interessant llegat historicoartístic que contribueix a preservar la imatge urbana d’aquesta població i que convida a viure en ella. Agraïm a l’historiador i cronista oficial de Guadassuar, Josep Enric Mut Ruiz, l’ajuda prestada per a l’elaboració d’aquest article.