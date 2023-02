El Family Cash Alzira FS demuestra con el paso de las jornadas que es un equipo más sólido y fiable. El sábado ganó 3-1 al Full Energía Zaragoza lo que unido a la derrota de O’Parrulo contra el líder, Peñíscola, le reafirma en la tercera posición, a dos puntos del Burela y seis por encima de los ferrolanos. Los zaragozanos se quedan ya a trece puntos y los equipos más cercanos que no juegan la promoción son el Sala 10 y El Ejido, que siguen a diez unidades.

Aunque el partido empezó con una buena jugada de Gon con pase a Gustavão al que no llegó el brasileño por poco, los ribereños no estuvieron bien. Porky tuvo que hacer dos buenas paradas y cuando solo se llevaba un minuto y medio el incombustible Nano Modrego, a sus 43 años, enganchó magníficamente bien un balón y ajustó una volea a la cepa del segundo palo. Después serían Minuesa o Fran los que lo intentarían también con voleas y otras veces aprovechando los errores propios en defensa del Family. El ataque alzireño se basaba en la inspiración de Gon o algún tiro lejano de Rubi. Precisamente, a los 11 minutos Gon robó un balón en el centro del campo y conectó un chutazo desde diez metros que levantó al público. El equipo despertaba y Carlitos estrellaba un balón en el palo. A cinco para el descanso, Álex Naranjo robó un balón, abrió a Rubi que hizo una vaselina a Zardoya y Pedro García cabeceaba a placer el 2-1. Porky hizo un paradón a una nueva volea de Muniesa.

Al inicio de la segunda parte Gustavão pudo enloquecer el Palau si después de la vaselina con que se fue de su marcador, el balón no se hubiese estrellado en el travesaño. Peiró, Gon, Rubi y Álex Naranjo seguían buscando el gol de la tranquilidad. Además, el equipo salía muy bien de la presión alta del conjunto maño. A cuatro para la conclusión, Gon hizo otra jugada personal fantástica que resolvió con otro trallazo y logró el 3-1. El Full Energía jugó de cinco aunque Nacho Serra no tuvo que hacer sus habituales grandes intervenciones. Con el partido feneciendo, Gon pudo acabar con un hat-trick pero quiso ceder a Gabri que incomprensiblemente no encontró palos.

El colchón de seis puntos permite a los alzireños afrontar con más tranquilidad el difícil desplazamiento del sábado al intratable líder, Peñíscola, que solo ha cedido un empate en 19 partidos.