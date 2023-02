Ante los inminentes comicios municipales, Podem Cullera ha realizado un llamamiento a las formaciones a la izquierda del PSOE para llegar a un acuerdo y formar una coalición electoral que constituya un bloque alternativo a los partidos mayoritarios.

En palabras de Carlos Corral, portavoz municipal de la formación morada, “hay que unir todas las fuerzas posibles para que, por una parte, ningún voto se eche a perder en diferentes papeletas con propuestas significativamente parecidas, y por otra parte, despertar la ilusión de una masa social que en estos últimos años se ha ido desactivando”.

Desde Podem Cullera, ven muy viable una gran coalición porque “las diferencias que nos separan no son tan grandes como los denominadores comunes”. Además, aseguran que “nuestras/os vecinos con ideas progresistas no entenderían que fuerzas con planteamientos similares no fueran juntas”.

Los contactos se están realizando en estas semanas y en algunos casos ya hay avances significativos. A su vez, consideran oportuno cerrar un acuerdo en las próximas semanas para “poder trabajar cuanto antes y organizarnos ante todo lo que nos viene.

Por último, hacen un llamamiento a la movilización social para que haya una gran participación y una acción masiva por parte de los sectores progresistas en el municipio”.