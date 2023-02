El presidente de honor de la Comisión de Fiestas de Sant Antonio Abad de Alzira, Andrés Pau Tapias, falleció el domingo a los 84 años de edad, según ha confirmado la entidad. La misa-sepelio se celebrará este martes en la parroquia de San Juan Bautista a a las 11 horas.

Andrés Pau no solo ha sido el presidente más longevo de las fiestas de Sant Antoni, ya que su mandato se prolongó durante medio siglo, sino también la persona que consiguió reactivar unas celebraciones que en los años setenta pasaron sus horas más bajas.

“Yo no repito, a mi me hacen repetir. Ha habido años en que he pensado: ‘ya tengo bastante’”, me he ido a casa y, como si fuera el santo, a hombros me han devuelto”, bromeaba Pau en enero de 2012 en la presentación de un panel cerámico monumental dedicado a Sant Antoni que un vecino donó al Museu Municipal d’Alzira (MUMA). Pau llevaba en ese momento 48 años al frente de la comisión de fiestas tras tomar el relevo de un tío suyo. Aún transcurrieron algunos ejercicios hasta que cedió la presencia a José Luis Folgado, pero ha continuado vinculado a las fiestas de Sant Antoni.