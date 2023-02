La UD Alzira ya está más cerca del ascenso que del descenso

La UD Alzira ya está más cerca de los puestos de play-off que de los de descenso gracias a la victoria del domingo por 2-1 sobre el CD Ebro. No hay que tirar las campanas al vuelo porque la competición está muy ajustada. Los cuatro primeros han cogido vuelo y la única plaza accesible es el quinto puesto que ocupa el Manresa con 33 puntos, tres más que el Alzira. Por delante tiene al Formentera (32) y Hércules (31) y le empatan a 30 el Terrassa y Deportivo Aragón. El play-out y descenso está a cinco puntos, aunque a la vuelta de la esquina aparece el tramo más complicado del calendario en el que visita el domingo a las 12 al Mestalla (2º), recibe a la Peña Deportiva (3º), viaja a Formentera (6º), recibe al Manresa (5º) y juega en Terrassa (7º) consecutivamente.

El equipo de Marc Garcia está a dos puntos del Alzira del año pasado en la jornada 22, “lo que me produce un gran orgullo”, aseguró. Suma la cuarta victoria seguida en casa, racha que logró la pasada temporada y hace dos campañas, justo por estas fechas. Los azulgranas lograron una clara victoria sobre un Ebro que seguirá hundido en la tabla. El técnico local dio descanso a jugadores como Lado y Serra y sustituyó su portero titular, Adrián, por un esguince en el dedo del que espera recuperarse esta semana. La primera parte estuvo dominada por completo por la UD pese a que los zaragozanos venían de tres partidos invicto y más de 400 minutos sin encajar gol. Junto a Andreu jugaron Abraham, Kaiser, Solbes y Cortijo en defensa, con Soler por delante, más la tripleta Pitu, Marenyà, Sergio González y de nuevo con dos puntas: Joel y Aketxe. Aunque fueron los aragoneses los primeros en gozar de una ocasión con un centro a la frontal del área pequeña donde Arasa, libre de marca, cabeceó alto, los azulgranas empezaron a carburar y superado el minuto 10 Pitu cedió a Joel en la frontal que puso una rosca en el travesaño. Un minuto después el peligro llegó por la izquierda con el joven Sergio González, que volvía a la titularidad, conectó un disparo que despejó Loscos. “Desgraciadamente se lesionó muscularmente, fruto de no poder entrenar más en el Suñer y hacerlo en tantas superficies distintas”, comentó el técnico alzirista, que añadió: "Me sabe mal por él porque es un trabajador incansable en los entrenamientos y estaba generando peligro”.

Balón parado

Superado el ecuador del primer acto, se sirvió un córner desde la izquierda y Soler cabeceó a gol viniendo desde atrás. Siguió el dominio alzirista y en el 37, otro córner, ahora desde la derecha que fue pasado, lo recogió Marenyà, cedió a Soler y cabeceó Solbes para confirmar la victoria. “Saqué a Soler de seis porque sabíamos que eran de los más flojos del campeonato a balón parado”, defendió Garcia.

En el inicio de la segunda mitad el Ebro dio un pase adelante forzado por el resultado y al Alzira le costó entrar. Los zaragozanos se acercaron con peligro en un par de córners consecutivos. Marc Garcia hizo un triple cambio y varió el sistema. Pasó a jugar con tres centrales con Kaiser, Solbes y Soler, con Javi Serra y Pulpón como carrileros; Marenyà y Joaquín por delante de Lado y Pitu de segunda punta tras Joel. No estaba bien el Alzira en este tramo de partido y al Ebro se le veía cada vez mejor. Al filo del cuarto de hora, el central Jorge Adán remató ligeramente alta un buen centro, un minuto después lo hizo el exblaugrana Ramón López en semichilena que Andreu despejó a córner para no complicarse. Pero el gol se veía venir y en el saque de córner Arasa marcó el 2-1 con un gran cabezazo. “Ponerse por delante hace que el contrario arriesgue, se vaya hacia delante y te genera dudas”, explicaba el técnico. Afortunadamente, el Alzira reaccionó rápido y solo dos minutos después Joel culminó una transición rápida ganando el uno contra uno a Loscos. “Lo hizo todo perfecto y se fabricó el gol”, aseveró Garcia. El partido decayó y a diez minutos para el final Solbes, que se iba a perder el próximo partido contra el Mestalla por la quinta amarilla, vio la segunda amarilla y volverá a estar con cuatro. “Esto fue lo peor del partido junto a la lesión de Sergio porque pierdo un puntal para jugar contra el Mestalla y Kaiser también está con cuatro tarjetas”, lamentó. Los azulgranas retornaron a la defensa de cuatro pero con dos interiores como laterales, Pulpón y Serra. No sucedía nada en las áreas “porque normalmente se defiende mejor con diez porque todos se preocupan de defender”, añadió. En las postrimerías del encuentro Kaiser tumbó a un jugador ebrense. Los visitantes reclamaron penalti. La falta pitada por Torres Rodríguez no fue atrapada por Andreu si bien el balón acabó en córner sin consecuencias.