La alcaldesa de Compromís en Favara renuncia a la reelección

El actual concejal de Cultura, Fiestas y Tradiciones, Juventud y Seguridad Vial, que ejerce además como primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Favara, José Francisco Vicedo, tomará el relevo de la alcaldesa, Oro Azorín, como cabeza de lista de Compromís en las municipales del próximo mes de mayo.

Azorín cerrará una vez concluya el presente mandato un ciclo de veinte años en la política municipal, doce en el banco de la oposición y los últimos ocho al frente del gobierno municipal, con el desgaste añadido que supone gobernar en minoría desde que en el verano de 2018 saltara por los aires el pacto que mantenía con el grupo municipal del PSPV, una coalición que no se ha pudo reeditar tras los comicios de 2019 dadas las diferencias entre las dos fuerzas de la izquierda en Favara.

«Es agotador ser alcaldesa de un pueblo pequeño, he estado muy a gusto y he trabajado muy a gusto, pero es hora de dar paso a gente más joven y descansar», señala Oro Azorín, que confirmó que el concejal José Vicedo será el próximo cartel electoral de Compromís en Favara y que ella formará parte de la candidatura, aunque en un puesto simbólico, previsiblemente cerrando la lista, en un gesto de apoyo a sus compañeros ya que se voluntad no es seguir formando parte de la corporación municipal.

«Ataques personales»

«Considero que todo político, después de ocho años, debe saber irse a casa y dejar paso, yo cerraré en mayo mi ciclo en la política local», apostilla la alcaldesa, que admite que este último mandato «no ha sido fácil» por lo que considera «ataques personales» lanzados desde el PSPV-PSOE local, y una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, que llegó a afear una gestión municipal en una asunto en el que la alcaldesa tenía interés directo.

«Estás trabajando y es triste que te traten así, ha sido muy duro, no resulta agradable y eso también agota», apostilla Azorín.

Delegación de competencias

La alcaldesa de Favara, Oro Azorín, ha delegado sus funciones en todos aquellos expedientes en los que tenga alguna relación. Son cuatro los expedientes en los cuales la oposición municipal afirmaba que Azorín tenía intereses particulares y que había utilizado el nombre de otro vecino. Delega las funciones en la teniente de alcalde, Isabel Borràs Pastor. La misma «estará obligada de informar a la propia alcaldía a posteriori y con un período trimestral y en todo caso cuando se le requiera por la gestión realizada». Esta resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de València, BOP, y de la misma manera deberá ser trasladada al ayuntamiento en pleno en la primera sesión que celebre.