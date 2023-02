La escasez de jugadoras asfixia al Càrcer

El Càrcer, una jornada más, ha acusado la falta de jugadoras en sus dos primeros equipos. Desde el inicio de la temporada el club de la Vall ha visto como el número total de efectivas iba disminuyendo hasta el punto de tener que jugar varios partidos con once jugadoras justas o apenas un cambio. Entre tantas dificultades, una está siendo la portería. Con la baja de Karen Murillo, que regresó a su país en el inicio de 2023, la joven guardameta del filial Berta Navarro asumió el rol de portera tanto del primer como del segundo equipo, sin embargo, una lesión le ha dejado en el dique seco, siendo Maite Morte la sacrificada a la hora de ponerse los guantes para defender la portería de la primera plantilla, mientras que en el filial son varias las jugadoras que han ido rotando en esa posición. Con todo, los dos equipos, entrenados a la vez por Ángel Cabello, han ido capeando las dificultades hasta esta jornada, en la que el filial no ha podido disputar su partido frente al Valencia C tras no poder reunir más de seis jugadoras y tampoco el equipo che acceder a un cambio de horario. Hace varias jornadas, en el derbi frente al Castellonense, el filial ya jugó con nueve jugadoras, un equipo que se encuentra en una situación peligrosa con la permanencia en juego ocupando ahora mismo la primera posición que posibilita seguir en Primera la próxima campaña con el Xirivella acechado por detrás muy de cerca, a solo tres puntos, y el Sollana en la última posición.

El Càrcer gana al filial del Villarreal con portera improvisada El primer equipo, que se encuentra en una cómoda sexta posición alejado de las posiciones peligrosas, viajó esta jornada con doce jugadoras para enfrentarse al Elche B de la Liga Valenta, que se impuso por 5-1. Por si fuese poco, los problemas en portería se hicieron más grandes con la tempranera expulsión de Maite Morte por unas supuestas manos fuera del área. Con la carletina fuera del partido, Carmen Gómez –habitual del filial- fue quien se posicionó bajo palos. A tantos problemas se unió uno más en forma de lesión de la defensa Maca Campos que tuvo que ser sustituida por Aroa Benavent, una jugadora de ataque habitual en el segundo equipo y única ocupante del banquillo. Un gol de Yuliana Caile llegó a poner a las ribereñas con un 2-1 muy cerca del equipo ilicitano que supo aprovecharse del desgaste físico del Càrcer –apenas hay rotaciones debido a los pocos cambios que se disponen- y mental de un conjunto que terminó molesto con algunas decisiones arbitrales. Ascenso en pleno mes de agosto: el filial del Càrcer femenino ya es de Primera En Primera, el Sollana fue el único representante comarcal que jugó. El equipo blanquiazul no fue capaz de vencer al Ciutat de Xàtiva que se llevó el encuentro por un solitario 0-1. El conjunto de La Torreta ve como, poco a poco, los cartuchos de la salvación se van quemando y sigue sin llegar una reacción en forma de victorias que invite al optimismo en pro de no perder la categoría que estrenaron esta misma temporada. El Castellonense, líder sin haber jugado, disputará su partido la próxima semana en un enfrentamiento de opuestos que le medirá al Xirivella. En Segunda no hubo jornada.