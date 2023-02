Alzira da carpetazo al PAI de 411 viviendas a espaldas del hospital tras casi veinte años en trámite

El Ayuntamiento de Alzira ha dado carpetazo al programa urbanístico del sector Camí de la Perrera, un área residencial a espaldas del Hospital de la Ribera que genera suelo para la construcción de hasta 411 viviendas entre unifamiliares aisladas, pareados adosados y pequeños bloques de VPO, al declarar la caducidad del PAI ya que, según la resolución aprobada por el pleno, la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsaba esta urbanización ha aplazado «indefinidamente» tanto la formalización del aval de algo más de 900.000 euros que se le había requerido como la firma del convenio para que se hiciera efectiva su designación como agente urbanizador.

Alegaciones desestimadas

La corporación municipal ha desestimado las alegaciones presentadas por los propietarios constituidos en Agrupación de Interés Urbanístico que, en mayo de 2022, solicitaron una segunda prórroga para formalizar la garantía a la espera de la redacción de un informe sobre la viabilidad económica del programa, que cuestionan dada las cargas vinculadas al PAI. La resolución que declara la caducidad del programa señala que, pese al tiempo transcurrido, la AIU ni ha comunicado quién es el autor del informe ni las conclusiones del mismo.

La Agrupación de Interés Urbanístico considera arbitraria la resolución, que no consigue frenar con sus alegaciones

El origen del programa Sector PPR01-Camí de la Perrera es anterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya que la tramitación arrancó en el año 2004 -por lo que se rige todavía por la derogada LRAU-, aunque no fue hasta julio de 2021 cuando la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó de forma definitiva el Plan Parcial de Mejora con todas las subsanaciones que se habían exigido. El ayuntamiento emplazó ese mismo mes de julio a los propietarios a formalizar el aval y firmar el convenio como agente urbanizador para poder ejecutar las obras, fecha que se toma como referencia en el proceso para declarar la caducidad de programa si bien, poco después, se les concedió una prórroga de tres meses para cumplir ambos requisitos. El último día del plazo prorrogado, en febrero de 2022, la agrupación solicitó una ampliación y en mayo comunicó que había encargado un informe de viabilidad económica para decidir si el PAI se podía desarrollar o no con los actuales parámetros, por lo que entendía que los plazos quedaban suspendidos. Los servicios jurídicos realizan una interpretación diferente.

La junta de gobierno acordó el pasado octubre incoar un expediente de caducidad del PAI, que la Agrupación de Interés Urbanístico ha tratado de frenar con alegaciones que valoraban esta resolución como arbitraria, advertían un defecto en el proceso de tramitación al entender que no hay una respuesta expresa a la segunda prórroga solicitada o a la denuncia de inviabilidad económica del PAI por unas cargas que consideran ajenas al sector y otras que ven excesivas, entre otras cuestiones. La agrupación de propietarios cuestiona en particular que se vincule al PAI la ampliación del Camí de la Perrera a doce metros de anchura, ya que representa un acceso al hospital y no un vial propio de la nueva área residencial, o las reservas para VPO.

Aprovechamiento incrementado

El área de Urbanismo, por contra, replica por ejemplo que el plan parcial aprobado y no recurrido por los propietarios ya compensaba la integración de red primaria con un incremento de aprovechamiento urbanístico o que la reserva de VPO simplemente cumple los parámetros establecidos. Por lo que respecta a la demora de la AIU en cumplir los requerimientos de la Administración local, esta entiende que se pretende «diferir la gestión urbanística al momento en que a la agrupación le pueda resultar mas rentable, en detrimento de los intereses públicos». Por otra parte, replican que no se puede pretender modificar en el momento de la programación cuestiones que corresponden a la fase de planeamiento.

El presupuesto de ejecución estimado en su día elevaba el importe de la inversión a cerca de 13 millones de euros entre gastos de gestión y obras de urbanización. La declaración de la caducidad del programa no altera la clasificación del suelo de este sector que abarca la vertiente que baja de la Muntanyeta al Camí de la Perrera y los terrenos del antiguo campo de tiro.