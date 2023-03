El alcalde más longevo de la Ribera volverá a concurrir a las municipales del próximo 28 de mayo para optar a un séptimo mandato. Cristóbal García, del Partido Popular, llegará a esta cita con las urnas tras un ciclo de 24 años consecutivos al frente del Ayuntamiento de Tous, veinte de ellos con mayorías absolutas. Previamente había ejercido cuatro años como teniente de alcalde, de 1995 a 1999, tras el pacto del PP con un grupo independiente que otorgó la alcaldía a Leopoldo Briz. El PP cuenta actualmente con seis de los nueve concejales que conforman la corporación de Tous, aunque en las dos legislaturas anteriores ha disfrutado de mayorías absolutas incluso más amplias con siete de los nueve ediles.

Con setenta años cumplidos y un relevo claro dentro del grupo municipal -el teniente de alcalde Juan Ramón Báguena ha sido su mano derecha en los últimos años-, Cristóbal García había valorado muy seriamente poner fin en este mandato a su carrera política, aunque las dificultades planteadas por su sucesor natural para liberarse en caso de conseguir la alcaldía debido a su profesión ha abonado el terreno para que García continúe para el que, anuncia, será su última legislatura.

«Creía que era el momento de dejar paso, pero sigo con mucho entusiasmo de trabajar por el pueblo»

«No es que no me guste, creía que era el momento de dejar paso a otras personas que lo están haciendo bien y que se merecen estar ahí, pero ha surgido ese problema, el partido ha valorado que continúe yo y sigo con muchísimo entusiasmo y la ilusión de trabajar por el pueblo y estar en contacto con la gente todos los días, porque no me veo en casa viendo la tele», comenta el veterano munícipe, que también fue durante cuatro años presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Centro de día para personas mayores

Cristóbal García asegura que el hecho de estar jubilado le permite tener más tiempo y posibilita incluso una mayor dedicación al ayuntamiento que cuando compaginaba la alcaldía como su quehacer profesional. García señala como objetivos principales en caso de renovar la confianza de los ciudadanos en las urnas actualizar los valores catastrales para conseguir incrementar en 300.000 euros el importe que el ayuntamiento ingresa de la presa en concepto de IBI -la recaudación por este concepto ya permite a Tous disponer de una amplia cartera de servicios, incluida una piscina climatizada, con una presión fiscal mínima-; aumentar los ingresos por la ocupación de dominio público de las líneas eléctricas que cruzan el término municipal, aspectos ambos que ya se han reclamado y están en trámite, mientras que otro proyecto de carácter social pasa por conseguir la construcción en Tous de un centro de día o residencia para mayores que evite los sucesivos desplazamientos a localidades del entorno como Alzira, l’Alcúdia o Guadassuar de usuarios y familiares cuando necesitan este servicio. «Un pueblo como Tous en el que la mayoría de gente es mayor necesita un servicio así», señala García, que ya tiene prevista una reunión en la conselleria para buscar como cumplir esta necesidad.