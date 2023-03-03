La Falla la Malva de Alzira no sale del podio de los mejores "llibrets" falleros de la Comunitat Valenciana. Este año ha vuelto a situarse en lo más alto al lograr su décimo primer premio en un año en que las Fallas de la Ribera han logrado imponerse al resto de comarcas tras acumular cinco de los diez primeros galardones.

Tras La Malva, una especialista en la rama literaria de la fiesta, se ha situado El Mocador de Sagunt y la comisión Selgas de Xàtiva. El cuarto, quinto y séptimo lugar son para las fallas Sant Agustí, el Canet y la Taüt de Cullera. Y el décimo galardón lo recogerá la Falla Xúquer de Sueca.

Las fallas alzireñas se han convertido en un referente por la calidad de sus "llibrets". Este año han acumulado once premios. Entre las comisiones agraciadas figuran la Falla Germanies, la Gallera-Hort dels Frares, Caputxins, Pare Castells, Sants Patrons, Plaça del Forn, Albiuixarres-Camí Fondo y Camí Nou.

LISTADO DE GANADORES:

1r ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MALVA ALZIRA

2n FALLA PENYA EL MOCADOR SAGUNT

3r FALLA AVENIDA SELGAS PLANAS DE TOVAR Y ADYACENTES XÀTIVA

4t FALLA RAVAL SANT AGUSTÍ CULLERA

5t ASOCIACIÓN FALLA EL CANET CULLERA

6é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA PALMERA SAGUNT

7é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA TAUT CULLERA

8é CULTURAL FALLA PORTAL DE VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

9é CULTURAL FALLA ABU MASAIFA XÀTIVA

10é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DEL XÚQUER SUECA

11é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANTA ANNA SAGUNT

12é FALLA PORT DE SILLA SILLA

13é COMISSIO FALLA BERNAT ALIÑO SUECA

14é AC FALLA LA VIA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

15é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA MERCAT DE SILLA SILLA

16é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA DULA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

17é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT ROC I ADJACENTS DE PATERNA PATERNA

18é FALLA REPUBLICA ARGENTINA XÀTIVA

19é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA PALMERETA SAGUNT

20é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA REIS CATOLICS SILLA

21é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ROIS DE CORELLA GANDIA

22é FALLA PLAZA GERMANIAS ALZIRA

23é FALLA LA MARINA SAGUNT

24é FALLA LA GALLERA - HORT DELS FRARES ALZIRA

25é A CULTURAL I RECREATIVA FALLA XÚQUER CULLERA CULLERA

26é COMISSIO FALLA PLAÇA DE LES DIES CARCAIXENT

27é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA PRADO GANDIA

28é ASOCIACION CULTURAL FALLA JOSEP ANTONI PURISSIMA L'ELIANA

29é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA VICTORIA SAGUNT

30é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA CAPUTXINS ALZIRA

31é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PARE CASTELLS ALZIRA

32é FALLA SANT JOAN ALZIRA ALZIRA

33é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MAJOR ALZIRA

34é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA VILANOVA GANDIA

35é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DEL MERCAT GANDIA

36é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA SANTOS PATRONOS DE ALZIRA ALZIRA

37é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DOCTOR PALOS SAGUNT

38é ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA FALLA DISTRICTE OEST DÉNIA

39é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA SAGRADA FAMILIA COREA GANDIA

40é AC FALLA EL PORTAL SUECA

41é COMISSIO FALLA PLAÇA CERVANTES DE SUECA SUECA

42é AC FALLA PARC SANT ROC SILLA

43é AC FALLA JA ESTEM TOTS LA VALL D'UIXÓ

44é FALLA JOSE ANTONIO LAS 300 ELDA

45é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA EL FORN ALZIRA

46é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA MOLINA CLARET DE XÀTIVA XÀTIVA

47é CULTURAL FALLA CAMBRO TAVERNES DE LA VALLDIGNA

48é AC FALLA REI EN JAUME I CULLERA

49é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PASSEIG DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

50é ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA VICENTE MORTES Y ADYACENTES PATERNA

51é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DEL CID, ALBALAT I ADJACENTS ALGEMESÍ

52é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT NICOLAU MOSQUIT GANDIA

53é ASOCIACIÓN FALLA PLAZA RODRIGO SAGUNT

54é ASOCIACION CULTURAL FALLA VISTABELLA I ADJACENTS PICANYA

55é FALLA PLAÇA MAJOR CARCAIXENT CARCAIXENT

56é ASSOCIACIÓ FALLA DON BOSCO BORRIANA

57é ASOCIACIÓN FALLA ALBUIXARRES - CAMI FONDO ALZIRA

58é FALLA AVINGUDA 18 DE JULIOL SUECA

59é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA AV. REPÚBLICA ARGENTINA GANDIA

60é FALLA RAVAL XÀTIVA

61é FALLA LUIS CENDOYA SAGUNT

62é AC FALLA GRAU GANDIA

63é FALLA SANT ANTONI DE LA MAR CULLERA

64é FALLA EL JARDI ALBAL

65é FALLA DISTRICTE CENTRO DÉNIA DÉNIA

66é SOCIETAT FALLERA BARRI DEL CASTELL DE LA POBLA LLARGA LA POBLA LLARGA

67é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ESPANYOLETO XÀTIVA

68é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DE CERVANTES PAIPORTA

69é ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA FALLA CAMI-NOU ALZIRA

70é FALLA PLAÇA DOS DE MAIG I VOLTANTS PATERNA

71é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA BARRI SANT FRANCESC OLIVA

72é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA EL MERCAT DE SAGUNT SAGUNT

73é FALLA PASSEIG DR ALEMANY-MERCAT CULLERA

74é FALLA SANT JORDI XÀTIVA

75é FALLA SALADAR DENIA

76é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ELS VENTS SAGUNT

77é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DE BENIOPA GANDIA

78é FALLA LA VILA SAGUNT

79é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA POBLE NOU TORRENT

80é FALLA PRADO TAVERNES DE LA VALLDIGNA