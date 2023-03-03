La Falla la Malva de Alzira no sale del podio de los mejores "llibrets" falleros de la Comunitat Valenciana. Este año ha vuelto a situarse en lo más alto al lograr su décimo primer premio en un año en que las Fallas de la Ribera han logrado imponerse al resto de comarcas tras acumular cinco de los diez primeros galardones.
Tras La Malva, una especialista en la rama literaria de la fiesta, se ha situado El Mocador de Sagunt y la comisión Selgas de Xàtiva. El cuarto, quinto y séptimo lugar son para las fallas Sant Agustí, el Canet y la Taüt de Cullera. Y el décimo galardón lo recogerá la Falla Xúquer de Sueca.
Las fallas alzireñas se han convertido en un referente por la calidad de sus "llibrets". Este año han acumulado once premios. Entre las comisiones agraciadas figuran la Falla Germanies, la Gallera-Hort dels Frares, Caputxins, Pare Castells, Sants Patrons, Plaça del Forn, Albiuixarres-Camí Fondo y Camí Nou.
LISTADO DE GANADORES:
1r ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MALVA ALZIRA
2n FALLA PENYA EL MOCADOR SAGUNT
3r FALLA AVENIDA SELGAS PLANAS DE TOVAR Y ADYACENTES XÀTIVA
4t FALLA RAVAL SANT AGUSTÍ CULLERA
5t ASOCIACIÓN FALLA EL CANET CULLERA
6é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA PALMERA SAGUNT
7é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA TAUT CULLERA
8é CULTURAL FALLA PORTAL DE VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA
9é CULTURAL FALLA ABU MASAIFA XÀTIVA
10é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DEL XÚQUER SUECA
11é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANTA ANNA SAGUNT
12é FALLA PORT DE SILLA SILLA
13é COMISSIO FALLA BERNAT ALIÑO SUECA
14é AC FALLA LA VIA TAVERNES DE LA VALLDIGNA
15é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA MERCAT DE SILLA SILLA
16é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA DULA TAVERNES DE LA VALLDIGNA
17é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT ROC I ADJACENTS DE PATERNA PATERNA
18é FALLA REPUBLICA ARGENTINA XÀTIVA
19é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA PALMERETA SAGUNT
20é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA REIS CATOLICS SILLA
21é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ROIS DE CORELLA GANDIA
22é FALLA PLAZA GERMANIAS ALZIRA
23é FALLA LA MARINA SAGUNT
24é FALLA LA GALLERA - HORT DELS FRARES ALZIRA
25é A CULTURAL I RECREATIVA FALLA XÚQUER CULLERA CULLERA
26é COMISSIO FALLA PLAÇA DE LES DIES CARCAIXENT
27é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA PRADO GANDIA
28é ASOCIACION CULTURAL FALLA JOSEP ANTONI PURISSIMA L'ELIANA
29é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA LA VICTORIA SAGUNT
30é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA CAPUTXINS ALZIRA
31é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PARE CASTELLS ALZIRA
32é FALLA SANT JOAN ALZIRA ALZIRA
33é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MAJOR ALZIRA
34é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA VILANOVA GANDIA
35é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DEL MERCAT GANDIA
36é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA SANTOS PATRONOS DE ALZIRA ALZIRA
37é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DOCTOR PALOS SAGUNT
38é ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA FALLA DISTRICTE OEST DÉNIA
39é ASSOCIACIO CULTURAL FALLA SAGRADA FAMILIA COREA GANDIA
40é AC FALLA EL PORTAL SUECA
41é COMISSIO FALLA PLAÇA CERVANTES DE SUECA SUECA
42é AC FALLA PARC SANT ROC SILLA
43é AC FALLA JA ESTEM TOTS LA VALL D'UIXÓ
44é FALLA JOSE ANTONIO LAS 300 ELDA
45é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA EL FORN ALZIRA
46é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA MOLINA CLARET DE XÀTIVA XÀTIVA
47é CULTURAL FALLA CAMBRO TAVERNES DE LA VALLDIGNA
48é AC FALLA REI EN JAUME I CULLERA
49é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PASSEIG DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA
50é ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA VICENTE MORTES Y ADYACENTES PATERNA
51é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DEL CID, ALBALAT I ADJACENTS ALGEMESÍ
52é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT NICOLAU MOSQUIT GANDIA
53é ASOCIACIÓN FALLA PLAZA RODRIGO SAGUNT
54é ASOCIACION CULTURAL FALLA VISTABELLA I ADJACENTS PICANYA
55é FALLA PLAÇA MAJOR CARCAIXENT CARCAIXENT
56é ASSOCIACIÓ FALLA DON BOSCO BORRIANA
57é ASOCIACIÓN FALLA ALBUIXARRES - CAMI FONDO ALZIRA
58é FALLA AVINGUDA 18 DE JULIOL SUECA
59é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA AV. REPÚBLICA ARGENTINA GANDIA
60é FALLA RAVAL XÀTIVA
61é FALLA LUIS CENDOYA SAGUNT
62é AC FALLA GRAU GANDIA
63é FALLA SANT ANTONI DE LA MAR CULLERA
64é FALLA EL JARDI ALBAL
65é FALLA DISTRICTE CENTRO DÉNIA DÉNIA
66é SOCIETAT FALLERA BARRI DEL CASTELL DE LA POBLA LLARGA LA POBLA LLARGA
67é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ESPANYOLETO XÀTIVA
68é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA DE CERVANTES PAIPORTA
69é ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LA FALLA CAMI-NOU ALZIRA
70é FALLA PLAÇA DOS DE MAIG I VOLTANTS PATERNA
71é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA BARRI SANT FRANCESC OLIVA
72é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA EL MERCAT DE SAGUNT SAGUNT
73é FALLA PASSEIG DR ALEMANY-MERCAT CULLERA
74é FALLA SANT JORDI XÀTIVA
75é FALLA SALADAR DENIA
76é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA ELS VENTS SAGUNT
77é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DE BENIOPA GANDIA
78é FALLA LA VILA SAGUNT
79é ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA POBLE NOU TORRENT
80é FALLA PRADO TAVERNES DE LA VALLDIGNA