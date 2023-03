El febrero más frío desde 2018 deja en la Ribera temperaturas hasta 2’8º C más bajas de lo normal

El febrero más frío desde 2018 dejó en la Ribera temperaturas hasta 2,8 º C más bajas de lo normal, según el avance climatológico del mes realizado por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúa en los observatorios de Carcaixent y Sumacàrcer las mayores anomalías térmicas de la Comunitat Valenciana. En el primer caso, la temperatura media del mes fue de 9,4 º C cuando la referencia climática en base al promedio del período 1991-2020 es de 12,2 º C, lo que representa una anomalía de -2,8 º C, mientras que en Sumacàrcer la temperatura media fue de 10,3 º C, cuando la que se considera normal era de 12,7 º C, lo que se traduce una anomalía de - 2,4 º C.

Aemet califica febrero como un mes frío y pluviométricamente normal en el conjunto de la C. Valenciana, ya que la temperatura media de 7,6 º C es 1,3 º C más baja de lo normal, mientras que la precipitación acumulada (35 l/m²) es un 5 % superior a la que establece el promedio de referencia. Si bien las bajas temperaturas fueron generalizadas, con las anomalías térmicas más acusadas en la zona sureste de la provincia de València, la lluvia ofrece registros mucho más heterogéneos, que en el caso de la Ribera oscilan entre el superávit del 184 % que arroja el observatorio de la Casella (Alzira), con un acumulado de 140,9 l/m² cuando el promedio de referencia es de apenas 49,6 l/m², y el déficit de la estación de Montserrat (-9 %), donde apenas se recogieron 33,2 litros. Déficit de lluvia en enero Los mayores registros de lluvia corresponden a la borrasca de principios de mes, bautizada por Aemet como Isaack, que también provocó el primer descenso térmico, tras un mes de enero con fuertes contrastes, en el que el observatorio de Carcaixent también marcó la anomalía más acusada desde el punto de vista de la temperatura con 0,9 º C por debajo de la que se consideraba normal, mientras que en Alzira se localizaban los déficits de lluvia más llamativos, hasta el 99 %, tras un acumulado de apenas 0,5 l/m², lo que dio lugar a la definición de enero como muy seco. El mes de enero concluye con un déficit de lluvia de hasta el 99% en Alzira Las precipitaciones en la capital de la Ribera Alta fueron en febrero muy superiores, ya que si en la Casella se recogían 140,9 l/m² (+184 %), en el observatorio del casco urbano de Alzira el acumulado era de 93,8 litros, lo que representa un superávit del 137 %. La caída del mercurio fue generalizada en todas las estaciones mientras las lluvias fueron muy variables Otras cifras destacadas del informe mensual de Aemet son la anomalía del + 101 % de lluvia en Carcaixent, del + 90 % en la Pobla Llarga, del + 89 % en Polinyà de Xúquer o del +36 % en Sueca. En el otro extremo de la comarca, en Montserrat, el balance de lluvias resulta por contra deficitario. Por lo que respecta a las anomalías térmicas, junto a las ya señaladas de Carcaixent y Sumacàrcer figuran en el avance climatológico de Aemet un registro de 2,1 º C por debajo de lo normal en Polinyà, una anomalía de -2 º C en Sueca, de -1,9 º C en Turís o de -1,4 º C en Montserrat.