El Family Cash Alzira se enfrentará el próximo 18 de marzo, a partir de las 16 horas, a El Valle, en el partido correspondiente a la jornada 23. Poco antes de la ofrenda floral y poco después de la 'mascletà'. Para lograr una mayor afluencia de público y trasladar el ambiente fallero a las gradas del Palau d'Esports, el club ofrecerá entradas gratis a todo aquel que las solicite, previamente, a través de su página web. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un encuentro de Segunda División.

El club ha elegido un horario diferente al habitual para garantizar la asistencia de público, tanto fallero como no fallero. Aunque no se conforma con reunir a sus aficionados más fieles, busca llenar el pabellón. Las entradas estarán disponibles, hasta el 16 de marzo, a coste cero en ambas modalidades: adulto e infantil. No obstante, hay que realizar el proceso de compra para obtener el ticket con el QR de acceso, que se obtendrá de manera gratuita. Hasta agotar el aforo.

Por otro lado, los asistentes participarán de manera gratuita en el sorteo ‘Flama Experience’, un pack que incluye dos camisetas oficiales del equipo y dos pases vip para la ‘mascletà’ de Alzira del día de San José, cortesía de Family Cash. Una iniciativa que se ilustra con la imagen de Gustavao, jugador brasileño del Family, vestido con indumentaria fallera