El Ayuntamiento de Algemesí rechaza la compra del trinquet de la Ronda d’Alzira por parte del Consell al considerar que, a la hora de afrontar una inversión, es preferible apostar por una ejecutar una nueva instalación en la zona deportiva. Una decisión que, sin embargo, ha generado un profundo rechazo por parte del club local de pilota.

«No entendemos cómo el ayuntamiento ha renunciado a hacer realidad el sueño de todas las personas que amamos el deporte autóctono valenciano. Como club deportivo, nos movilizamos mucho para conseguir que la Generalitat fuera quien adquiriera el trinquet, cuando lo lógico es que hubiera sido el propio ayuntamiento quien se ocupara del tema», ha manifestado la entidad, en referencia a la inclusión de la compra de la deteriorada instalación por parte del gobierno valenciano a través de sus presupuestos participativos.

Al respecto, la alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano, ha explicado que el consistorio no contempla la rehabilitación por los siguientes motivos: «La propuesta de que el Consell compre la instalación privada por 150.000 euros y sea el ayuntamiento el que gaste un millón en su reforma no nos parece la mejor. Entendemos que no está en una buena ubicación y, ya puestos a realizar una inversión, vale la pena hacerla desde la planificación urbanística y deportiva que consideramos más beneficiosa para todos. Lo ideal es que esté en la zona del polideportivo, hemos hecho las mediciones oportunas y allí cabe perfectamente».

Con todo, el club ha criticado la gestión municipal al considerar que el equipo de gobierno «deja pasar una inversión destinada a la práctica de la pilota valenciana y la condena a desaparecer en el largo plazo». Una visión que la propia Trenzano ha rechazado de plano: «Que no queramos invertir allí no implica que no queramos invertir en pilota. De hecho, somos el gobierno municipal que más he destinado al deporte autóctono, con proyectos como el de la Illa de la Pilota».