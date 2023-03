El punto se da por bueno. El Family Cash Alzira FS regresó de El Ejido con un empate a uno que, en la práctica, varía poco las cosas en la clasificación de la Segunda División ya que sigue en tercera posición.

La actuación estelar de los porteros evitó un resultado de grandes números. El marcador final no reflejó las incontables ocasiones de uno y otro equipo. Avisó primero el Family, con ocasiones de Rubi y Gon, a lo que respondió Pele en la portería contraria. Tras varios minutos de cierta calma, Porky evitó que los locales se adelantasen. A continuación, la falta de puntería de Gus. El guardameta del Family ofreció sus mejores prestaciones y frenó uno y otra vez los disparos del cuadro almeriense. Poco antes del descanso, el ritmo volvió a crecer en ambos costados de la pista y los ataques frustrados generaban, a su voz, contras que tampoco resultaban exitosas. Para romper la igualada, El Ejido llegó a salir con portero jugador, aunque fue incapaz de aprovechar su superioridad en la parcela ofensiva para adelantarse en el marcador. Instantes antes de que la bocina del pabellón enviase a unos y otros a los vestuarios, Gon sacó de banda con picardía y el balón tocó en la pierna de Armando, que coló el balón en su portería.

De no mediar descanso entre ambas partes, la alegría de los ribereños habría durado más bien poco. Tras dar comienzo la segunda mitad, Josete cruzó un disparo potente desde la banda izquierda que Serra no pudo atajar. Ni un minuto había pasado y la igualdad volvía al marcador. Gon pudo haber desequilibrado de nuevo la balanza, pero su disparo se topó con la madera. Tampoco tuvo mayor fortuna Pipi para los andaluces, que en repetidas ocasiones incorporaron a su portero, Manolo, al ataque. Ni Naranjo ni Rubi pudieron, alrededor de la media hora de partido, adelantar al Family, que aguantó con solidez cada intento de El Ejido con cinco jugadores en la parcela ofensiva. Los porteros fueron de nuevo protagonistas y, por increíble que resultase, el marcador ya no se movió.

Tras el reñido encuentro, el técnico del Family, Braulio Correal, alabó el buen hacer de los porteros de uno y otro equipo y dio por bueno el empate: «El punto nos satisface», resumió.