El Càrcer volvió de vacío de L’Eliana. El conjunto de Ángel Cabello mereció más frente al cuarto clasificado de la Liga Valenta. El 2-0 que reflejó el marcador no mostró la realidad de un partido en el que las ribereñas, con Aroa Benavent en portería y varias jugadoras mermadas físicamente, demostraron una vez más su pundonor, pero no fueron capaces de marcar. La presión alta del Càrcer hizo daño desde el inicio. Muy pronto, en el minuto 3, Yuliana Caile no acertó a embocar en la red un balón entregado por Gisela Espejo. A L’Eliana le costó superar las líneas de las ribereñas y apostó por tiros de larga distancia que no entrañaron peligro. Sandra Celda chutó desviado desde el interior del área en un balón raso servido desde la izquierda. Yuliana Caile, en otra de tantas opciones, ganó la línea de fondo y le pegó rasa sin encontrar a nadie para empujar a gol. Tras la reanudación, el calor hizo mella en ambos conjuntos que bajaron el ritmo, aun así, las locales intentaron poner una marcha más sin lograr trenzar jugadas de peligro frente una defensa que se mantuvo seria. Rosa Íñiguez se quedó cerca de lograr el 0-1 con un disparo que buscaba la escuadra. Con el partido algo atascado, L’Eliana encontró un polémico gol protestado por las ribereñas tras rebotar el balón en el brazo de la atacante en segunda instancia. Minutos después, Caile encontró el gol, pero en fuera de juego. En el minuto 95 un testarazo certificó la derrota.

En Primera, el Castellonense hizo bueno el empate de la pasada jornada con un triunfo por 5-2 frente al Mislata C que le mantiene líder –con dos puntos de diferencia sobre segundo y tercero- a falta de ocho partidos. Las blanquinegras acumularon llegadas y fruto de ello se avanzaron por dos veces antes del 20’ con tantos de Saúco –a pase de Paula Fons- y Clara Giménez. La propia Clara hizo el tercero ya en el segundo tiempo anticipándose a la portera y, pese a que el Mislata respondió, Saúco y Judit Añó certificaron con goles la superioridad vista sobre el terreno. El Càrcer B venció otra de sus finales por la salvación. El filial, con diez, doblegó por 2-0 al Xirivella al que ahora aventaja en cinco puntos. En una jugada ensayada Aroa Benavent –en 24 horas pasó de portera con el A a delantera con el B- consiguió el primero para el filial que aguantó las embestidas del rival tras el descanso. Carmen Gómez con un espectacular disparo desde fuera del área cerró el marcador. El Sollana, hundido en la tabla, repitió el guión de las últimas jornadas. Marcó primero (Vanessa Ponce) frente al E-1 Valencia que remontó anotando tres seguidos (1-3) en tres minutos. Antes del descanso, las blanquiazules reaccionaron con dos goles bajo la firma de Meryen Marciella, sin embargo, las visitantes no se quedaron atrás e hicieron daño hasta dejar el marcador en 3-5. En Segunda, el Benifaió perdió dos puntos más que sumar uno. El equipo ‘rallaet’ igualó a dos en casa del Picassent. Una espectacular asistencia de la portera Aroa Itures la aprovechó Andrea Rotglá para hacer el primero. Acto seguido, Julia Esteve se zafó de una defensora para terminar ajustando al palo izquierdo. Esa versión del Benifaió se esfumó en el segundo tiempo dejando crecer al Picassent que empató en dos acciones a balón parado. El Algemesí descansó esta jornada y el Alberic retrasó su partido contra el Ciutat de Xàtiva B (jueves a las 20:00 h).