Los comités de empresa de los departamentos sanitarios de la Ribera y Torrevieja han reclamado al conseller, Miguel Mínguez, que cesen los intentos por «apartar a los legítimos representantes del personal laboral subrogado de los foros de negociación» para no «empeorar el conflicto».

«Si de verdad el Conseller Miguel Mínguez quiere finalizar el proceso de reversión e integrar al personal laboral, tiene que hacer una propuesta realista, seria, que termine con los agravios entre profesionales y con la actual situación que condena al personal laboral a ser empleados de segunda de la conselleria», defienden los representantes sindicales.

Ambos comités añaden que la sanidad pública valenciana « no se puede permitir el lujo de tener varios departamentos sumidos en conflictos de manera permanente». Para ello reclaman «paz social» y se muestran abiertos a negociar «de buena fe» para alcanzar un acuerdo. Por ello emplazan a abrir un diálogo que desatasque el conflicto. «Es la conselleria la que debe de tomar la iniciativa y no intentar atajos que no conducen a ningún sitio», zanjan.