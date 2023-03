La denominada Ley de la Segunda Oportunidad ya ha ofrecido grandes exenciones a familias cuya economía doméstica había entrado en quiebra ante la imposibilidad de devolver los créditos bancarios que habían obtenido con la esperanza de salir de la bancarrota. El último agraciado es un empresario de Alzira que ha logrado que la Justicia le exima del pago de casi un millón de euros que le reclamaba un banco por una deuda familiar de la que era avalista.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia le ha perdonado nada menos que 963.000 euros que debía a una entidad bancaria como consecuencia de las deudas contraídas por una empresa familiar. La defensa jurídica de ese ciudadano alzireño había sido asumida por el bufete profesional Úbeda Abogados, que basó su estrategia procesal en el nuevo texto refundido de la Ley Concursal que permite la exoneración del pasivo insatisfecho, al que se acogen muchos deudores que reúnen determinados requisitos.

La Ley de Segunda Oportunidad brinda ese recurso siempre que pueda acreditarse que el peticionario no esconde patrimonio y no ha sido condenado por ningún delito económico en los últimos diez años. Se trata de un procedimiento hasta ahora muy desconocido pero que cada vez utilizan más afectados en una época marcada por grandes apreturas económicas tras la crisis que generó la pandemia y la elevada inflación que ha desencadenado de la guerra de Ucrania.

Para que el juzgado permita eximir al afectado del pago de la deuda resulta imprescindible probar que actúa «de buena fe». Es necesario que no haya proporcionado información falsa, que no incumpla los deberes de colaboración e información y que las deudas no procedan de ningún delito económico. Hay que acreditar rectitud en los procedimientos y en las formas. Se trata de un procedimiento judicial que permite a ciertos deudores comenzar de cero en su economía personal y emprender nuevas expectativas empresariales.

Aunque es el caso conocido de mayor cuantía que ha permitido a un deudor alzireño liberarse de la deuda, ya son bastantes los ciudadanos que se sirven de ese procedimiento para finiquitar sus deudas. «Este tipo de procedimientos son los que ahora más están entrando al despacho», aseguró ayer Úbeda Abogados.

Ante una situación de desesperación, los ciudadanos tienden a sobreendeudase y entran en una angustiosa situación de la que aparentemente no logran salir. Al no poder hacer frente a la deuda que acumulan recurren a nuevos préstamos y la espiral les lleva a una ruina insalvable.