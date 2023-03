Tres triunfos para la pilota ribereña aunque no llegó el quinto título seguido de raspall en Primera

Los alzireños -y primos- Carlos Pellicer y Edu López-Pintor, junto a Gustavo del CPV Favara han sido los pilotaris ribereños que han logrado el triunfo en las finales del individual autonómico de raspall y frontón al 4’5. Finalmente no hubo quinto título consecutivo para la Ribera en Primera Categoría de raspall. El alzireño Roberto fue batido por otro exprofesional, Feo de la Llosa de Ranes, que ya le ganó las dos partidas de la fase regular. En una partida “dauera” -de saques ganados-, que llegó iguales a 15, el de la Costera acabó ganando 15-25.

En 4ª A, Raúl, del CPV Favara cayó 25-10. En 4ª B sí iba a haber campeón ribereño y en concreto alzireño. Carlos Pellicer logró el primer título de su carrera al imponerse a Edu Alpuente 25-15. Como la de Primera, la final también fue dauera hasta los 15 iguales. Carlos llegó mejor al último tramo de la partida y se la acabó llevando. Con estas dos medallas, el club alzireño suma 75 metales en su historia, 40 en los últimos tres años.

La semana anterior, el favarero Gustavo ganó la final de Veteranos tras imponerse 25-10 a Felip del Albalat. El trinquet Eusebio de Sueca acogió estas finales.

En Almussafes se jugaron las de frontón al 4’5. Edu ganó la de 3ª entre semana por un claro 32-21. El alzireño llegó a tener una ventaja de 21-6. Pepe, de Albuixech, apretó el marcador pero Edu puso una marcha más para llevarse el sexto título de su historial, primero en frontón. Poveda, del Castelloner, no pudo con Joan de Moixent que ganó 32-26 en la final de 3ª de fin de semana.