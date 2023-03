El trono fallero de Carcaixent está en juego

Cualquier cosa puede pasar. Por muchas quinielas que se hagan, la magia de las Fallas es capaz de tirar por tierra cualquier previsión. En Carcaixent, los monumentos de las trece comisiones aguardan el veredicto del jurado, que se dará a conocer a las 20:00 horas en el Passeig. Cánovas del Castillo aspira a conservar una corona que ostenta de forma ininterrumpida entre las fallas grandes desde el año 2010. Plaça Major, que celebra en 2023 su medio siglo de vida, desea volver a ganar y romper una sequía que se alarga ya trece años. O quizás haya una sorpresa mayor. En cuestión de horas, la incógnita quedará resuelta.

Las fallas de Carcaixent ya están en la calle. Incluso la comisión Plaça de la Constitució ha podido presentar un monumento que, si bien no es lo que tenía previsto, tiene detrás una bonita historia de solidaridad. Como ya informó Levante-EMV, tanto esta como la alberiquense Lo Millor se quedaron tiradas al no haber completado el trabajo su artista. Tras la desilusión, sin embargo, llegó la alegría de comprobar que no se iban a quedar solos. Gracias al apoyo desinteresado de decenas de vecinos y falleros, que han estado toda la semana trabajando para pintar y finalizar los ‘ninots’, hoy la plaza carcaixentina luce una falla que, independientemente de los criterios del jurado, es una de las más especiales por lo que esconde.

Cánovas del Castillo será, otro año más, una de las favoritas a hacerse con los principales premios. Su presencia en el podio fallero de Carcaixent se ha convertido, prácticamente, en norma. La comisión que lleva el nombre del histórico político conservador español del siglo XIX ha ejercido un reinado hegemónico durante más de una década. En once años ha conquistado diez dobletes. No pudo alzarse con los dos primeros premios en el año 2019, cuando Plaça Major plantó la mejor falla infantil.

Para este año, Cánovas renovó su voto de confianza en Javier Álvarez-Sala Salinas «Javito» para su monumento grande, que este año lleva por lema «Ambicions falleres». El artista es conocido, por ejemplo, por sus trabajos en València para Sueca-Literato Azorín o Espartero-Maestro Plasencia. Su falla infantil, con el lema «Com la seda», es obra de Sergio Amar, que regresa de nuevo a Carcaixent y a Cánovas. También es trabajo suyo el monumento pequeño de la valenciana Maestro Gozalbo-Conde Altea.

Por su parte, Plaça Major ha realizado un esfuerzo considerable para, en el año de su aniversario, plantar batalla. Para ello, dejó sus fallas en manos Pepe Benavent y Juanjo Salom, responsables de los monumentos grande y pequeño, respectivamente. La primera lleva por lema «Pareix que va ser ahir» mientras que la segunda se titula «L´essència de la festa». El artista infantil también planta este año en la capital provincial el monumento de Av. Burjassot-P. Carbonell.

Aunque los banderines de los monumentos son los más codiciados cada año, esta tarde también se repartirán otros de gran importancia en la ciudad como aquellos que reconocen el trabajo realizado en las presentaciones falleras, uno de los elementos diferenciadores de las Fallas de Carcaixent, el del llibret, el de la mejor crítica local o el de ingenio y gracia. Cuando todos ellos queden en manos de las comisiones correspondientes, la fiesta estará garantizada.