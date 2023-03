Una absència incomprensible en el Mundial de Pilota d'Alzira

El X Mundial de Pilota, en la modalitat de llargues, joc internacional, one wall i frontó valencià, se celebrarà en la ciutat d’Alzira, del 27 de març a l’1 d’abril pròxims. Es tracta d’un esdeveniment important que tindrà lloc en la capital de la nostra comarca, per la qual cosa ens hem de felicitar i donar l’enhorabona a la Federació de Pilota, al club local i a l’ajuntament i autoritats amfitriones d’eixe acontenyiment. Com a aficionat i interessat en els temes de pilota, mostre la meua satisfacció que Alzira acullga un campionat internacional de l’esport valencià per excel·lència, com és la pilota en les seues diferents modalitats.

Però una vegada feta pública la llista de jugadors i jugadores de la selecció valenciana que disputarà eixe Mundial, trobem a faltar el nom d’un dels millors jugadors valencians actuals de pilota, tant de trinquet com de frontó, Lluís de la Vega, esportiste riberenc, d’Antella i resident a Almussafes, de la comarca on es juga eixe campionat, la Ribera. Atesa la trajectòria i categoria esportiva del referit pilotari, es tracta d’una absència estranya de la relació de seleccionats i seleccionades valencians per a l’esmentat campionat. De la Vega és un pilotari de 24 anys amb una carrera esportiva, des de ben jovenet, replena de guardons; guanyador, amb Natxo i Fèlix, als seus 19 anys de la XXVIII Lliga Bankia d’Escala i Corda, any 2019, el pilotari més jove a guanyar eixa lliga. Arran d’eixe triomf es va editar un llibre biogràfic de la seua figura; tot seguit, en l’any 2021 tornà a guanyar la XXX Lliga Bankia/CaixaBank, també d’Escala i Corda, eixa vegada, amb Javi i Carlos. Ha sigut guanyador del XIII, XIV, XV i XVI Trofeu Diputació de València de Frontó, corresponents als anys 2018, 2019, 2020 i 2021, quatre anys consecutius. I finalista en el XVII Trofeu del mateix nom, de l’any 2022; també guanyà, amb Javi, la XIV Copa d’Escala i Corda de la Diputació de València-Caixa Popular, any 2021. Podríem seguir relatant més trofeus i triomfs, però ho deixem ací. L’explicació de l’absència de Lluís de la Vega en el referit campionat, potser cal buscar-la, segons persones relacionades amb el pilotari exclòs, en raons extraesportives. L’actual president de la Federació Valenciana de Pilota, Vicent Molines, és també el seleccionador o membre principal de l’equip seleccionador del combinat valencià de pilota. Cosa ben curiosa eixa coincidència, que el convertix, en cas de conflicte, en jutge i part. Resulta que en les recents eleccions a la Junta Directiva i a la Presidència de la Federació, que va guanyar Molines, i la seua candidatura, a Genovés II i als seus acompanyants, Lluís de la Vega i Herrero va donar suport al pilotari del Genovés (la Costera). Segurament, eixa és la «raó» i «explicació» de l’absència d’un dels millors jugadors de pilota actuals d’un Mundial que es disputarà en la seua comarca. I on no podrà demostrar la seua categoria, per una decisió, molt probablement arbitrària, del president i alhora seleccionador de la FVP. Com a aficionats, alguns, modestament, demanem una justa rectificació.