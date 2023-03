L’IES BERNAT GUINOVART va ser seleccionat com un dels centres finalistes del projecte europeu ESMES (acrònim de Energy Smart Mediterranean Schools Network) que gestiona el CONSORCI DE LA RIBERA, i ho va ser pel seu compromís a favor de la sostenibilitat i l’estalvi energètic. El fet d’haver estat seleccionats implicava una important inversió en el centre, a càrrec de fons europeus, inversió que estava prevista per a fa més d’un any, però que a causa de la COVID-19 s’ha vista ajornada fins ara que s’ha fet efectiva.

Després de l’auditoria energètica que es va realitzat per part del CONSORCI DE LA RIBERA, i d’acord amb les directrius del projecte ESMES, la intervenció ha consistit en tres actuacions distintes però complementàries. La primera i principal ha estat dotar a l’IES BERNAT GUINOVART d’una planta una planta fotovoltaica d'autoconsum de 20 kW, així com d’unes bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 15 kWh. El sistema és completa amb la seua corresponent app de lectura i seguiment que ofereix dades solars i de consum en directe, i que permet maximitzar el sistema en temps real. La inversió d’aquesta part del projecte ha ascendit a 45.377€. La segona intervenció s’ha centrat en la millora de l'eficiència energètica del sistema d'enllumenat del centre, consistent en la substitució de 198 bombetes fluorescents i incandescents, per bombetes equivalents amb tecnologia LED connectats a detectors de presència/moviment, i que ha comportat una inversió de 9.982€. La tercera i última línia d’actuació s’ha centrat en la millora de l’eficiència del sistema d'aigua calenta sanitària, i s’ha plasmat en la substitució dels acumuladors elèctrics d’ACS existents per equips equivalents amb sistema aerotèrmic, sent la inversió de 8.349€. En total estem parlat que gràcies a l’Àrea d’Energia del CONSORCI DE LA RIBERA, que ha treballat colze a colze amb el centre, els fons europeus invertits mitjançant el programa ENI CBC MED en l’IES BERNAT GUINOVART han estat de 64.729,58 €, (permisos i llicències inclosos). Com es pot comprovar, totes les accions s’han encaminat a la reducció del consum elèctric, que en l’any 2019, quan es començà la participació el projecte ascendia a 56.174 kWh anuals. Amb aquestes accions es pretén, tant reduir al màxim el consum energètic de l’institut, com cobrir amb energia renovable la major part de la seua demanda elèctrica. Els sistema acaba de posar-se en marxa i encara està en fase de proves, per la qual cosa és prompte per avaluar el seu impacte real, però els estudis preliminars fets indiquen que amb eixes tres inversions el centre podria cobrir amb energia renovable un 60% de la seua demanda, a més de reduir un 20% el seu consum energètic. Des de la direcció del centre se subratlla que “gràcies als fons europeus del projecte ESMES l’IES BERNAT GUINOVART d’Algemesí s’ha convertit en un referent en sostenibilitat, i en un dels instituts valencians més sostenible des del punt de vista energètic”, a més d’agrair també als tècnics del CONSORCI DE LA RIBERA la gran feina que han dut endavant.