El alzireño David Sanchis apura sus opciones de correr en el Mundial de motos

El motociclista alzireño David Sanchis empezó la semana con la noticia de la colaboración económica del Ayuntamiento alzireño como deportista de élite y puede acabarla montándose por segunda vez en su carrera deportiva en un asiento del Mundial de Moto 2. El ribereño es piloto probador del equipo Forward Racing, al que llegó el año pasado tras ofrecer sus conocimientos para desarrollar una montura diferente a las Kalex, las cuales inundan la parrilla con 26 motos. «Actualmente, las competiciones están llenas de pilotos que pagan de su bolsillo o consiguen patrocinadores para disponer de una moto. Yo preferí estar sin correr y que quien me fichara fuera por mi calidad sobre la moto», comentó el joven de 24 años. Entonces disputó dos carreras del campeonato de Europa y en octubre acabó debutando en el Mundial de Moto 2 en Malasia sustituyendo al lesionado Simone Corsi. Con una moto que no conocía se clasificó en la posición 24 en la parrilla si bien durante los entrenos estuvo en ritmo de haber acabado en la zona de los puntos (entre los quince primeros) en carrera. Desgraciadamente, en la segunda curva cayó y además se rompió la clavícula. Aún así, la actuación en las prestigiosas 24 horas de Barcelona en la que hizo pole y récord de pista o el triunfo en las 6 horas de Spa en la categoría de 600 c.c. con una moto de esta cilindrada y tercero contra las de 1.000, convenció al equipo para mantenerlo en su estructura.

En pretemporada ha participado en los test IRTA celebrados precisamente en Portimao sustituyendo al piloto de Puçol Álex Escrig, campeón de Europa de Superstock en 2021, que tuvo un accidente en los test de Jerez. Sanchis conoce bien el trazado portugués donde ya corrió en temporadas anteriores y hasta allí se desplazará tanto si es para sustituir a Escrig «como para ayudar a mi amigo Arón Canet -que también corre en Moto 2».

Competición europea

Aparte de poder sustituir a alguno de los dos pilotos titulares del Forward Racing en el Mundial, David disputará todo el Junior GP Moto 2, el Campeonato de Europa. En los últimos años ya ha corrido en el campeonato de España de 600 -donde fue 3º en 2018 y subcampeón en 2020- y el campeonato del mundo de Supersport así como el Mundial de Endurance (resistencia).

La vida de los pilotos no es fácil. «No tenía moto para entrenar. En 2021, al correr el campeonato del mundo de Supersport, uno de los mecánicos del equipo, Carlos Bascuñana , me dijo ‘si necesitas moto para entrenar, no te preocupes’. Al principio piensas que son palabras huecas pero cumplió su ofrecimiento». El año pasado le presentó al propietario de las motos con las que entrena, Daniel Bourguignon. «Con este equipo, DDB RACING, hicimos la carrera de las 6 horas de Spa y cada una o dos semanas puedo ir al circuito de Almería porque no puedo tener una R6 o R1 que son muy caras», concluyó.