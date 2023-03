Sólo la Casella salva un invierno seco con déficits de lluvia de hasta el 70 % en la Ribera

Un invierno climático cálido y seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana deja en la Ribera grandes contrastes con déficits de lluvia de hasta el 70 % -es el dato que ofrece el observatorio de Turís-, pero también algún superávit puntual como el que arroja la estación ubicada en el valle de la Casella, en el término municipal de Alzira, tras contabilizar más de 258 l/m².

Este acumulado de lluvia entre los meses de diciembre, enero y febrero se traduce en una anomalía del + 19 % respecto de los 216,5 l/m² que el promedio del periodo 1991-2020 establece como dato de referencia. El observatorio que mayores registros de lluvia ofrece en la Ribera desde que está operativo es además el único con superávit, según el avance del invierno climático realizado por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que establece que la precipitación media de 78,7 l/m² en el conjunto de la C. Valenciana es un 37 % inferior a la que determina el promedio histórico.

Entre normal y seco

Con la excepción de la Serra de les Agulles, el análisis de Aemet señala que el invierno climático ha sido entre normal y seco en la Ribera. La escasez de lluvia es más acusada en el interior de la comarca, con acumulados de apenas 40,6 litros por metro cuadrados en estos tres meses en Turís o de 54,4 l/m² en Montserrat, que se traducen en déficits del 70 y del 64 %, respectivamente. Por contra, ofrecen un volumen de lluvia más próximo a lo que se considera normal observatorios como el de Alzira, donde los 159,4 l/m² recogidos en el entorno de casco urbano representan un déficit del 4 %, o el de Polinyà de Xúquer, donde un registro de 156 l/m² representa una anomalía a la baja del 5 %.

Por lo que respecta al análisis de las temperaturas, la Ribera ofrece datos muy heterogéneos aunque con oscilaciones más suaves que van de anomalías de 0,5 º C más de lo que se considera normal en municipios del interior, en este caso Montserrat, a anomalías negativas de 0,5 º C, como la que ofrece el observatorio de Carcaixent. Esta estación marcó en diciembre, coincidiendo con los días de Nochebuena y Navidad, uno de los valores más altos del invierno en la Comunitat Valenciana con 25,3 º C, solo superados por los 26,5 º C de Xàtiva y los 25,9º C de Pego.

De altas temperaturas al frío

El avance de Aemet sobre el invierno climático constata dos partes bien diferenciadas en este último trimestre, con temperaturas muy elevadas en diciembre y hasta mitad de enero, y ambiente frío desde mitad de enero hasta final de febrero. De hecho, se trata del febrero con la anomalía fría más acusada desde 2018 debido a la borrasca Juliette que introdujo una masa de aire polar continental, que llegó muy seca, lo que provocó un brusco descenso térmico.

Se da la circunstancia de que los observatorios más próximos a la costa como el de Sueca o Polinyà, marcaron exactamente la temperatura que establece como normal el promedio de referencia, en este caso 12,6 º C y 11,4 º C, respectivamente. Las temperaturas fueron ligeramente más altas de lo normal en Turís o Montserrat y suavamente más frías de lo esperado en Sumacàrcer, Alginet o Carcaixent, según la valoración realizada por Aemet.