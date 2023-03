El amor todo lo puede y si es por unos hijos, todavía más. Por esta razón, el alzireño Bernardo Casterá ha vuelto a la natación por segunda vez, once años después de que abandonase definitivamente los entrenamientos para dedicarse de lleno a su vida profesional. Casterá fue un gran nadador a principios de siglo. Con 14 años ya fue convocado por la Selección Española en la que estuvo hasta edad absoluta. Fue campeón de España siete veces seguidas y se adjudicó varios récords amén de otros podios estatales, quedó entre los ocho mejores en el campeonato de Europa junior y participó en numerosas competiciones internacionales, Copas Latinas o copas del Mundo. Pasada esa época, en 2011 volvió a nadar en la categoría máster durante dos temporadas.

Tras años de entrenamientos personales en Castelló de la Plana -donde estableció su residencia- en 2021 abrió el centro de entrenamiento de crossfit, funcional y personal TU10 by Bernardo Casterá. Este fue publicitado en sus redes por el humorista castellonense Carlos Latre de quien fue responsable de su transformación física. “Sin apenas tiempo libre, vinieron los compañeros del club de natación Castalia -donde también entrenan los hijos de Bernardo- y me pidieron volver a la natación para batir el récord de España de 4x50 estilos”. Sus hijos, Hugo y Saúl, habían visto vídeos del ribereño así como las incontables medallas que hay en su casa y en la de su abuelo Bernardo “y me dijeron que querían verme nadar ya que en estos años, aunque me mantengo en forma, ya no nadaba en competición”.

El reto se convirtió en tres “duros meses” para recuperar el punto de forma tras once años alejado de las piscinas. “Medio exploté porque lo tenía que combinar con el trabajo y quitando tiempo a la familia”. El esfuerzo tuvo su recompensa porque primero fue campeón autonómico y batió el récord de 50 espalda. Posteriormente, hace tres meses disputó el campeonato de España de invierno, precisamente en la misma piscina en la que entrena y se colgó el oro +35 en 50 libres, el bronce en 50 espalda y dos platas en relevos 4x50 libres y estilos. En esta última se quedaron a poco del récord al ser batidos por un equipo vasco. “En los relevos los cuatro han de estar muy bien y teníamos dos compañeros que uno acababa de ser padre y otro había padecido una enfermedad que no les permitió llegar en su mejor momento”. Aún así, el club castellonense no descarta volverlo a intentar. “No puedo decir que no volveré pero por ahora, seguiré con mi centro” en el que cuenta con otro entrenador contratado para atender la cada vez mayor demanda existente.