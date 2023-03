La reelección del candidato dinamita la agrupación de Vox en Alzira

La imposición del concejal Ricardo Belda como candidato de Vox a la alcaldía de Alzira ha roto las costuras del partido en Alzira. Lo ha dinamitado a dos meses de las elecciones municipales. Es, tras el PSPV, Compromís y el PP, el cuarto partido que sufre en la capital de la Ribera Alta fuertes tensiones internas a la hora de confeccionar la lista electoral.

La dirección nacional de Vox ha refrendado la propuesta de la ejecutiva provincial para mantener a Belda en el ayuntamiento sin tener presente que hace unos meses alentó una candidatura encabezada por el coordinador local de la formación, Bernardo Costera, cuyos integrantes ya habían recibido formación interna y tenían confeccionado el programa electoral. Costera había previsto presentar anoche su dimisión y su salida arrastrará a muchos colaboradores. «Ni puedo ni quiero tolerar esa cacicada», zanjó ayer.

Las discrepancias en el seno de Vox vienen de lejos. El carácter de Ricardo Belda despertó muy pronto recelos dentro de la agrupación. «Es autoritario y ha sido un concejal nefasto», defiende Costera, una opinión compartida por otros muchos militantes del partido que habían conseguido controlar internamente el colectivo desde hace un año. De hecho ya habían elaborado a sus espaldas la candidatura y contaban con el visto bueno de la organización para dar un nuevo rumbo a Vox en Alzira. El plan se truncó al ser apartado José María Llanos de la presidencia provincial y ser sustituido por el diputado nacional Ignacio Gil Lázaro.

La caída de Llanos, encumbró de nuevo a Ricardo Belda, que había caído en desgracia. De hecho no había dado el paso de postularse de nuevo como cabeza de lista al ser conciente de su debilidad. Hasta principios de marzo la única candidatura oficial era la que encabezaba Costera, que había incorporado en la segunda plaza al exconcejal del Partido Popular Enrique Montalvá para atraer el voto agrícola y lanzar un guiño a los descontentos con la maniobra que impuso a José Luis Palacios como nuevo líder del PP.

Gil Lázaro, que mantiene una estrecha relación con Belda, no solo ha dado una segunda vida al único concejal de Vox en Alzira sino que ha acabado encumbrándole para que encabece de nuevo la lista electoral. Belda está hoy jubilado pero ha desarrollado toda su carrera profesional como piloto profesional de Iberia. También ha sido profesor de vuelo de la Escuela Nacional de Aeronáutica, oficial de aeropuertos e inspector del Estado de Operaciones en Vuelo. Su objetivo, según concretó ayer es «mejorar» los resultados que obtuvo en 2019 y promover una coalición de gobierno junto al PP y Ciudadanos. «Sería lo lógico para mejorar el bienestar de los ciudadanos», precisó ayer.

No hay marcha atrás

Dirigentes del partido trataron ayer de convencer a Bernardo Costera para que aparcara sus diferencias con Belda y se sumara a su proyecto. La respuesta, sin embargo, es taxativa: «Mi propósito no es de ningún modo perpetuarle en el cargo porque, como edil, ha sido nefasto y se lo he dicho muchas veces», espetó anoche poco antes de reunirse con sus colaboradores para anunciarles su dimisión. No hay reconciliación posible. Costera recuerda que la elección de Belda «ya provocó una veintena de bajas hace cuatro años» y ahora, según aventura, «puede ocurrir lo mismo».

La segunda plaza de la candidatura encabezada por Ricardo Belda la ocupa Rosa Ana Peris Catoira, que fue clavariesa mayor de la Semana Santa en 2019. Tras ella figuran Andrés Colomer Castells, Aránzazu Ballesteros, Paco González Paños y Manuela Durán.