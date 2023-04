La UD Alzira deja escapar la victoria y ya mira de reojo la zona de descenso

Nueva victoria que se le escapa a la UD Alzira cuando llevaba ventaja en el marcador. El empate a dos contra el Lleida mantiene a los azulgranas en la posición de play-out y con el descenso a dos puntos ya que el Prat sí fue capaz de rascar un punto al Mestalla. «Frustración» fue la palabra con la que Marc Garcia resumió el partido. «Hay una parte de mí que está tranquila porque estoy seguro que nos salvaremos. Dominamos todas las fases, conseguimos que se quedasen con uno menos porque llegábamos antes a todas las acciones. Pero con dos chuts, nos empataron…».

La primera parte fue dominada por la UD Alzira aunque acabó con excesivo premio para un Lleida, que solo llegó una vez claramente a la portería rival. A los once minutos, Joel pidió penalti por un posible derribo que Clemente Ortuño no consideró como tal. «Joel aseguró que lo era y yo pensé que no era normal tirarse si se había ido del defensa. Lo que sí es extraño es que en dos años solo nos hayan pitado dos penaltis, yendo perdiendo y pasado el 90», añadió Garcia. En el 14, Marenyà tuvo la mejor ocasión del primer acto con un regate a la media vuelta pero su rosca se fue cerca del travesaño. En su única combinación de calidad, Diamanka marcó el 0-1 al filo de la media hora. «Dominábamos tanto que dimos por sentado que, tras la pérdida, pensamos que recuperaríamos y hubo un exceso de confianza», indicó. Los azulgranas se rehicieron. Joel quiso sorprender sin suerte cabeceando un balón de córner y Pitu quiso sorprender desde fuera del área pero Iñaki despejó a córner con las yemas. El saque de este acabó siendo rematado por Lado en el merecido empate.

Pocas ocasiones, pero convertidas

Cuando solo habían pasado cuatro minutos de la vuelta de vestuarios, el georgiano Lado metió un zapatazo desde 30 metros imparable pese a la estirada de Iñaki. Sin embargo, Mario Rivas conectó perfectamente para empatar de tiro cruzado. «En la otra época, dejábamos portería a cero muchas veces pero nos hacían más ocasiones. Ahora, nos hacen pocas pero las convierten», señaló el técnico.

Marc Garcia hizo el primer cambio a los veinte minutos quitando a Marenyà y dando entrada a un mediocampista más ofensivo como Joaquín. En el 68, Clemente Ortuño expulsó a Nani con roja directa por agresión a Abraham. Para los últimos veinte minutos, Marc Garcia dio entrada a Aketxe por Javi Serra. Los alzireños siguieron dominando a un Lleida que perdió tiempo desde el minuto 30. En el 39, Álvaro forzó que Iñaki despejase a córner con un chut seco desde el vértice derecho del área. Para el tramo final, Pulpón sustituyó a Cortijo. Superado el 45 Joaquín envió una rosca cerca del palo y un minuto después, Soler cabeceó al saque de una falta que el meta ilerdense detuvo en dos tiempos.