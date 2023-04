Costaleros que cargan con la tradición

La Semana Santa de Alzira ha apostado durante los últimos años por recuperar la costumbre, común hasta la Guerra Civil, de cargar los pasos procesionales a hombros de un nutrido grupo de costaleros. El nacimiento de la Hermandad de Caballeros del Cristo Crucificado en la Agonía supuso el primer paso de la recuperación de ese rito, que se ha extendido después a cofradías tan importantes como la del Sepulcro, la más numerosa en cuanto a cofrades, El Devallament, La Dolorosa, el Nazareno y la más reciente de las dieciocho que desfilan por las calles de la capital de la Ribera Alta: la de María Madre.

No es una apuesta sencilla. El peso de los pasos procesionales es inmenso. El del Devallament, que no es ni mucho menos de los más grandes, pesa alrededor de 1.330 kilos, a los que cabe sumar el no menos grandioso lastre que aporta la plataforma sobre la que se cargan las esculturas, de la que sobresalen barras de madera cada vez más largas para repartir la carga entre un mayor número cada vez más creciente de costaleros.

Otra de las grandes dificultades deriva de la necesidad de encontrar un importante número de cofrades, que en muchos casos superan ampliamente el medio centenar, dispuestos a asumir esa carga a lo largo de un recorrido que, en el caso de la procesión general del Santo Entierro que recorre buena parte de la ciudad en la tarde del Viernes Santo, es kilométrico. No es fácil cubrir los huecos cuando, al finalizar cada desfile, siempre aparecen penitentes que renuncian a seguir por desfallecimiento.

La tarea, a parte de resultar incómoda y cansada, también obliga a realizar algunos ensayos para coordinar los movimientos y conocer las órdenes sonoras que se reciben mediante toques metálicos o de campana. La necesidad de prepararse impone horarios de entrenamiento que no todos están dispuestos a asumir. Los costaleros aprenden a dominar las reglas durante los fines de semana previos a la Semana Santa. Como ocurre con las bandas de tambores, acuden a zonas del extrarradio poco transitadas para ejercitarse. Y son horas que deben detraer a otras actividades. De todos modos, pese a los inconvenientes, se trata de una costumbre que comienza a arraigar entre las cofradías.

Los antecedentes

Antes de la Guerra Civil, las cofradías llevaban siempre a hombros las imágenes de la Pasión de Cristo. No existían tantas hermandades como ahora. La Oración en el Huerto, el Ecce Homo, la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores el Descendimiento, el Cristo en la Columna, el Santo Sepulcro, la Cruz o el Nazareno ya desfilaban por las calles de la capital de la Ribera Alta. Con las revueltas pevias al golpe militar de julio de 1936 y la Guerra Civil se perdieron buena parte de las imagenes religiosas, en su mayoría quemadas.

Durante la posguerra se reactivó la tradición de llevar las figuras a hombros, pero con el paso del tiempo empezaron a aparecer carros y vehículos que facilitaban a las cofradías los traslados y la procesión. Con la excepción del Cristo Crucificado en la Agonía, el resto de pasos procesionales acabaron sobre plataformas para hacer más digerible el desfile. Con el cambio de siglo llegó un punto de inflexión. El Devallament y otras cofradías intentaron recuperar la costumbre y, hoy, este modelo ya se ha consolidado.

Implicar a muchas más hermandades sería complejo, ya que en algunos casos supondría contar con casi un centenar de personas dispuestas a cargar a hombros los pesados pasos procesionales. Quienes ya han dado un paso adelante contribuyen a dotar a la Semana Santa de Alzira de un reclamo más que la convierte en una festividad singular y atractiva para el visitante. Aunque pese.