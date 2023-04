Carlos Mazón da por zanjadas las tensiones internas del PP en la Ribera

El Partido Popular ya ha pasado página. La dirección de la formación conservadora da por zanjadas las tensiones que produjo en diversas localidades de la Ribera la imposición de candidatos a las elecciones frente al deseo de la militancia de realizar procesos de votación. «Vamos a por todas y vamos a gobernar», manifestaba, con confianza el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, durante su visita a Alzira, en la que se mostró confiado sobre las posibilidades de José Luis Palacios, alcaldable en la capital de la Ribera Alta.

El candidato del PP a la presidencia del Consell acudió a Alzira para conocer más de cerca la peculiar forma en la que conmemora la Pasión de Cristo. «Estoy muy contento por poder disfrutar de una Semana Santa de referencia como la de Alzira junto a José Luis Palacios, me apetecía mucho conocerla. Los doseles de Alzira, además de ser famosos, son un orgullo de nuestra tradición y nuestra manera de hacer las cosas. Y yo quería conocer esta tradición tan meticulosa y detallada que con tanto cariño los particulares ponen a disposición de todo el mundo en este momento tan bonito», indicó antes de realizar un recorrido por las calles de la ciudad que le llevó a visitar los doseles del Santo Sepulcro, la Virgen de la Soledad y la Santa Cena. Estuvo acompañado por Palacios, la exalcaldesa Elena Bastidas, José Andrés Hernández y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó, quedó fascinado con el trabajo que realizan las cofradías alzireñas a la hora de engalanar sus pasos procesionales.

De igual modo, dio por superadas las tensiones internas que durante los últimos meses han sacudido las formaciones locales de Alzira, Sueca o Castelló, donde surgieron movimientos críticos ante la designación, por parte de la dirección del partido, de candidatos a las elecciones sin recurrir a votaciones internas. «El partido ahora mismo está muy concentrado en el cambio que necesitan la Comunitat Valenciana, la provincia, la Ribera y Alzira. No puede ser que estemos olvidados en las agendas de Ximo Puig y Pedro Sánchez. A mí me alegra que las personas quieran participar, pero ahora lo importante es el cambio. El cambio en Alzira se llama José Luis Palacios. En la comarca también estamos trabajando muy bien para poder desarrollar nuestro proyecto. Estamos en un momento en el que toca poner a los ciudadanos por delante de cualquier reflexión personal», zanjó.

«Salimos a ganar, no a empatar»

Asimismo, se mostró confiado al hablar sobre las posibilidades del PP en la ciudad, donde aspira a recuperar un ayuntamiento que desde hace años gobiernan coaliciones progresistas. «No tenemos techo. Nuestro objetivo es el cambio y que José Luis sea alcalde. Alzira necesita quien la defienda, la conozca bien y no quedarse fuera del cambio que se viene en España y la Comunitat Valenciana. También de una apuesta de verdad por la gestión eficaz y los servicios sociales», comentó, para concluir: «El Partido Popular es un partido con vocación de gobierno en solitario. No salimos a empatar, salimos a ganar. También en Alzira. Es lo que se merece Alzira, no que salgamos a jugar a la chica sino que salgamos a jugar a la grande. La alternativa es seguir como estamos hasta ahora y eso no nos conviene. Vamos a por todas y vamos a gobernar».