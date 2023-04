El Partido Popular ultima a lo largo de esta semana la composición de su candidatura electoral en Alzira. Es el único de los grandes partidos que todavía no ha desvelado oficialmente quienes van a ser sus principales aspirantes a concejal. Y no habrá grandes novedades. La principales incógnitas que cabía despejar ya se han resulto: El presidente y portavoz municipal, José Andrés Hernández, no formará parte de la lista por decisión propia y el actual líder de Ciudadanos, Miguel Vidal, tampoco porque ha declinado la oferta que le había trasladado Palacios. Todos los actuales ediles continuarán en puestos destacados para que repitan en el consistorio, salvo Enrique Montalvá que en febrero decidió marcharse a Vox. Las principales incorporaciones serán las del ingeniero agrónomo Álvaro Peris y el licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) Benjamín Ferrer.

Carlos Mazón da por zanjadas las tensiones internas del PP en la Ribera El presidente regional del PP, Carlos Mazón, aprovechó la visita programada para visitar en la tarde del pasado martes los doseles de la Semana Santa alzireña para arropar a Palacios, el hombre que ha elegido para encabezar la candidatura. Durante su recorrido por las calles de la ciudad, Mazón también tuvo oportunidad de dialogar con José Andrés Hernández, que sigue al frente de la agrupación local tras las fuertes tensiones desatadas en el seno del colectivo cuando Levante-EMV desveló que la dirección del partido apostaba por Palacios en detrimento de Hernández. Esa imposición desencadenó un terremoto interno que concluyó con la baja de Montalvá y la salida de un pequeño grupo de militantes. Paso atrás Diversas fuentes del PP aseguran que el actual portavoz municipal comunicó a Mazón su deseo de no formar parte de la candidatura electoral. Hernández no descarta optar a otras responsansabilidades pero reclama tiempo para su ajetreada agenda profesional y para sus obligaciones familiares. Es padre primerizo, por lo que desea permanecer un tiempo alejado de la absorvente política municipal. Su decisión parece que es firme. Palacios le había ofrecido integrarse en la candidatura municipal en el puesto que él mismo eligiera. Y ha descartado el ofrecimiento por las razones personales descritas. Hoy tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para dar detalles de su salida. Hernández acepta ahora a Palacios y seguirá al frente del PP alzireño El nuevo candidato a la alcaldía del PP ha logrado contener las agitadas aguas del partido en poco tiempo. Ha establecido un alto nivel de complicidad con los actuales representantes municipales. La prueba es que todos ellos van a repetir en la lista en posiciones favorables a la reelección a poco que el partido mejore sus resultados el próximo 28-M. Muchos de ellos han acompañado a Palacios en la larga secuencia de encuentros con colectivos y entidades ciudadanas planteada en las últimas semanas para perfilar las propuestas que integrarán en el próximo programa electoral. Caras conocidas Tras la renuncia de José Andrés Hernández a seguir en el ayuntamiento, los primeros puestos de la candidatura ya han quedado perfilados. El actual portavoz de temas culturales del PP, Bernardo Ríos Furió, figurará en el segundo puesto. Le seguirá la concejala Luisa Castells y en la cuarta plaza llegará la primera novedad: Benjamín Ferrer, procedente de Nuevas Generaciones, la rama juvenil del PP. En la quinta posición aparecerá Ana Jover, la joven enfermera que ocupó a finales de febrero la vacante de Enrique Montalvá en el consistorio. El sexto será Álvaro Peris, la septima plaza se ha reservado para el arquitecto Rubén Palau y en octava posición quedará la también concejala Marisa Escribá Crespo.