Llega el buen tiempo y, con esta bendición térmica, regresan los «okupas» a la Urbanización 37 Soles de Cullera. Se trata de una promoción de adosados de lujo ubicada en lo alto de la montaña próxima al faro situado en el extremo de la bahía. Desde cualquiera de esos inmuebles se puede disfrutar de unas vistas extraordinarias al litoral y al mar Mediterráneo.

Al menos tres propietarios de la urbanización han presentado denuncias por el acceso de diversos individuos a sus viviendas sin consentimiento. Los afectados percibieron que algo extraño ocurría al no conseguir abrir la cerradura con sus propias llaves. Los ocupantes de la vivienda habían cambiado la cerradura. Más tarde comprobaron que habían conectado las tuberías del agua a la red general de suministro, por lo que acudieron de inmediato al cuartel de la Guardia Civil para dar cuenta de lo ocurrido y presentar la denuncia correspondiente.

No es la primera vez que los delincuentes deciden tomar posesión de algunas de las viviendas de esta urbanización. A mediados del año 2018 la Guardia Civil detuvo a un grupo organizado de «okupas» por acceder ilegalmente a algunos adosados.

Las denuncias se formularon a finales de marzo. En su relato hacen constar que fue el día 29 de marzo cuando el personal de seguridad que vigila las viviendas, una de ellas situada en la calle Serra de Mariola, tuvo conocimiento de que se habían ocupado algunos adosados. Avisaron rápidamente a los propietarios, que se presentaron en el lugar de los hechos y comprobaron que un grupo se personas se encontraba en su interior. Los denunciantes afirman que las viviendas aún no tienen cédula de habitabilidad al no haberse concluido todavía la urbanización. No disponen ni de luz ni de agua. Por eso sus actuales moradores decidieron engancharse de forma fraudulenta al alumbrado público y a la red de abastecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Los denunciantes están desolados e indignados. Los «okupas» accedieron a las viviendas con niños «para evitar así el desalojo inmediato que se solía hacer hasta ahora». Y posteriormente «se trajeron dos doberman gigantes» y ya no hay manera de sacarlos de allí, lamentan los propietarios. «Lo único que hemos podido hacer es presentar una demanda de desahucio por la vía civil».

Hasta veinte ocupaciones

De los 37 adosados de la urbanización Cap Blanc, solo unas cuantas están ocupadas todo el año. Otras se abren por temporadas. Veinte de ellas han sido objeto de ocupación por parte de una banda organizada. Algunos de sus ocupantes proceden de países del Este europeo. Suelen actuar los fines de semana y no es la primera vez que ponen el foco en urbanizaciones de lujo.

De momento no se han podido evaluar los daños materiales producidos en las viviendas. Tras las primeras ocupaciones, realizadas en 2018, los responsables de las tres o cuatro promociones inmobiliarias que se construyeron en los últimos años del boom urbanístico, se han visto obligados a llegar a un acuerdo para contratar vigilancia privada al objeto de evitar la ocupación ilegal. Los «okupas», no obstante, han sido capaces de saltarse los controles de los agentes de seguridad.