La UD Alzira volvió a desperdiciar una oportunidad de ganar y acercarse a la permanencia tras ponerse de nuevo por delante en el marcador. Si en otros partidos fue contra rivales de más entidad, esta vez ya fue contra uno de su liga, que era el peor local, la UE Olot. De ganar podría haber superado al Lleida y estar más cerca del Badalona y sus próximos rivales Aragón y Saguntino. Y sobre todo haber dejado por el camino a un rival que ahora está a solo cuatro puntos cuando podría haber quedado descartado para la lucha por la permanencia.

Marc alineó a Adrián en portería; Abraham, Kaiser, Soler y Cortijo en defensa, con Lado como pivote y por delante a Pitu, Álvaro, Joaquín y Pulpón, con Joel como delantero. El técnico alzireño no pudo contar con Aketxe que puede haber visto finalizada su temporada por una lesión.

Los alziristas empezaron teniendo dos aproximaciones pero los olotenses no tardaron en mostrar sus armas por medio de Manel y dos de Adri y otra de Aspar que desbarató el meta alzirista Adrián Fernández. De nuevo el madrileño fue protagonista al filo de la media hora cuando tuvo que derribar al ex del Elche y Levante, Jordi Xumetra, que le costó la expulsión y la salida de Joaquín para permitir la entrada de Andreu. Los alziristas estrellaron un balón en el palo y Pitu tuvo el 0-1 a diez para el descanso.

Cuando solo habían pasado cinco minutos del segundo acto, Álvaro y Pulpón hicieron una doble combinación que culminó Álvaro en el 0-1. «Aunque estábamos en inferioridad tuvimos el 0-2 que habría encarrilado el partido», comentó el técnico.

"No matar los partidos"

Sin embargo, una vez más, la ventaja en el marcador fue una losa para los alzireños. «No matar el partido nos pesó», añadió Marc Garcia, que retiró a Pulpón y Pitu por Javi Serra y Solbes: «Sufríamos con centros laterales y aposté por un tercer central». Aunque Joel pudo lograr el 0-2 fue Urri el que consiguió el empate al rematar un centro de Aimar. Callis y Forgàs por dos veces acecharon el marco de Andreu hasta que el propio Forgàs culminó la remontada. A ocho para la conclusión, Ernest Forgàs consiguió el tercero. El conjunto ribereño sigue teniendo un grave problema en su sistema defensivo. Lejos quedan ya los siete partidos en los que no encajó. Hace diez partidos que no deja la portería a cero en los que solo ha podido ganar al Ebro 3-1. Además, ya hace más de una vuelta, en el partido en Lleida el 20 de noviembre que no logra la victoria. «Estamos en una situación muy negativa que hemos de revertir para volver a la dinámica positiva. Hemos de ser fuertes a nivel psicológico», concluyó.

Los valencianos recibirán al Deportivo Aragón el sábado a las 17 h. mientras que los olotenses visitarán al Hércules el domingo a las 18 h.