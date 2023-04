Un déficit de lluvia alarmante en marzo en la Ribera

Un mes de marzo normal desde el punto de vista de la climatología hubiera dejado en Sumacàrcer 59,2 l/m2 de lluvia en base al promedio del periodo 1991-2020, aunque el pluviómetro dejó registros de precipitaciones inapreciables (0,2 l/m2), que se traducen en un déficit del 100 %. Es el caso más llamativo en la Ribera en un contexto de ausencia generalizada de lluvia tras un invierno climático seco que ya dejó déficits de hasta el 70 % en Turís, donde los registros de marzo han sido todavía peores. El pluviómetro apenas arroja un acumulado de 0,4 l/m2 cuando el promedio histórico es de 44,2 litros, lo que se traduce en un déficit del 99 %, según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que describe en la comarca un marzo entre muy seco y extremadamente seco, mientras que en el conjunto de la Comunitat Valenciana detecta un déficit de lluvia del 95 % con una precipitación media de 2,3 l/m2.

El observatorio de la comarca con el acumulado de lluvia más alto es del valle de la Casella (Alzira), donde los 8 l/m2 registrados el pasado marzo quedan muy lejos de los 60,5 que marca el promedio histórico, lo que se traduce en un déficit del 87 %. Se trata de la estación que mayores cantidades de lluvia suele registrar en la Ribera y la única que cerró el invierno (de diciembre a febrero) con superávit (+19 %) en la comarca tras contabilizar 258 litros.

Dos meses sin lluvia en lo que va de año

Sumacàrcer suma en lo que va de año el segundo mes sin precipitaciones, ya que en enero apenas se computaron 1,1 litros, lo que representa una anomalía del -98 %, mientras que febrero dio un respiro con un acumulado de 70,8 litros, lo que se tradujo en un superávit del 41 %. Los agricultores se muestran preocupados por esta falta de lluvia ya que les obligará a regar para garantizar un calibre adecuado en las naranjas de segunda temporada, mayoritarias en esta zona de la comarca.

La Casella registra el mayor acumulado con apenas 8 litros mientras en Sumacàrcer la falta de precipitaciones es total

Otros observatorios de la Ribera que figuran en el análisis de Aemet y confirman esa falta de lluvia son el de Alginet, con apenas 1,5 l/m2 y un déficit del 97 %; el de Sueca, con una anomalía del -93 % tras registrar apenas 2,9 litros o los de Alzira y Carcaixent, con déficits del 94 %.

Por lo que respecta al análisis de temperaturas, Aemet describe el último marzo como el segundo más cálido desde que existen registros con una temperatura media 2,3 º C más alta de lo que marca el promedio climático en el conjunto de la Comunitat Valenciana y que, en el caso de la comarca de la Ribera, deja en Montserrat la anomalía más acusada con una temperatura 2,6 º C más alta de lo normal tras una media de 16,2 º C.

Primera semana de frío

El mes, no obstante, arrancó con temperaturas por debajo de cero grados en varios observatorios. El avance publicado por la delegación territorial de Aemet describe que la estación de Carcaixent llegó a registrar -1,8 º C los primeros días del mes y que el termómetro bajó hasta -0,8 en Polinyà.

Por contra, y tras una primera semana muy fría, llegaron tres picos cálidos que el día 30 dispararon el mercurio en Sumacàrcer hasta 34 º C, uno de los registros más elevados del mes en toda la Comunitat Valenciana solo superados por los 34,4 º C de Novelda. Aemet señala que el día 31, con una temperatura media de 20,1 º C, fue el más cálido de un mes de marzo desde al menos 1950 y que se trata de un registro equivalente al valor normal de un 6 de junio.

Otras anomalías térmicas destacadas en la Ribera son, junto a los valores del observatorio de Montserrat, la que ofrece la estación de Turís, con una temperatura 2,4º C más alta de lo normal, mientras que más cerca de la costa, en Sueca, la anomalía fue de + 2,3 º C con una temperatura media de 17 º C; de +1,7 º C fue la anomalía en Polinyà y de +1,6 º C en Carcaixent.