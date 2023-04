Los alzireños Diana Vilches y Toni Gordó se proclamaron el sábado campeona y subcampeón del Mundo amateur de press de banca en la modalidad de repeticiones disputado en l'Alfás del Pi. Vilches ya había ganado las dos últimas ediciones de la Copa de España y fue subcampeona de España en levantamiento. Paralelamente, estrenaba esta modalidad. Para llegar al triunfo, Diana preparó principalmente «llegar bien a las 33 repeticiones que consiguió la campeona del anterior mundial hace dos años». Además, se anunció que en el equipo polaco iba una levantadora olímpica «lo que me hizo apretar más».

En su categoría de 75 kg de peso corporal levantaba un peso de 30 quilos en barra. La alzireña compitió la última y ya sabía que debía superar 30 repeticiones. Cuando llegó y las sobrepasó «me decían que lo dejase que ya era campeona. Sin embargo, los ánimos del público, que se puso en pie, me animaron a seguir hasta que no pude más. No sentía los brazos», añadió Vilches, que realizó 46 repeticiones.

La buena actuación de Diana ha provocado que su entrenador, Toni Gordó, la anime a participar en la categoría Elite Pro dentro de dos años. En este caso deberá levantar 50 kg en barra. «Al final de un entrenamiento, después de todo el trabajo realizado, probamos e hizo 14 repeticiones. Estoy seguro que podrá hacer podio», comentó el técnico. Para ir viendo sus capacidades en la categoría superior, ambos se están planteando participar en el 2º campeonato internacional de press de banca que se disputará en julio en Altea, donde el peso en barra será la mitad del peso corporal de la alzireña más diez quilos, con lo que levantará más de 50.

Una participación inesperada

Antes, el 3 y 4 de junio participará en el campeonato de España de press de banca en la modalidad de levantamiento donde el año pasado fue subcampeona y este año aspira al título «o por lo menos mejorar mi marca de 62’5 kg», añadió.

Toni Gordó «se encontró» con un título de subcampeón del Mundo amateur en la categoría de 100 kg. «Fui como entrenador de Diana y a hacer fotos pero como estaba abierta la participación y entreno, me animé a participar». El que fuera campeón de España junior de halterofilia en su juventud y de Power Lifting en 2021 logró hacer 22 repeticiones con 60 kg en barra. El campeón hizo 42 por lo que el alzireño se compromete a «entrenar para reducir la diferencia».

Diana y Toni se han convertido en referencia para las muchas personas que mejoran su fuerza en los gimnasios.