En las últimas horas la evolución del incendio que se declaró ayer en Alzira ha sido muy positiva. Los trabajos que se han realizado durante la noche para refrescar la zona y de perimetración del fuego ha dado buenos resultados. "Después de las horas complicadas que vivimos ayer podemos decir que en estos momentos la evolución del incendio es muy favorable", y con una tendencia hacia su estabilización.

Técnicamente el incendio sigue activo y todavía no se ha dado por estabilizado, pero la realidad es que el frente ha avanzado muy pocos metros durante las últimas doce horas.

📹És important posar en valor el treball de tots els dispositius implicats en l'extinció de l'#IFAlzira, com apunta @SalvaAlmenar, director general d'Interior.



➡️Més de 100 efectius treballant per aconseguir-ho l'abans possible. pic.twitter.com/mQs93tIyPa — Emergències 112CV (@GVA112) 15 de abril de 2023

Actualmente están trabajando en la extinción del incendio cien medios terrestres y cinco aéreos. Se trata de una zona muy escarpada y de difícil acceso, por ese motivo la mayoría de medios terrestres están ubicados en la Casella y los aéreos están trabajando en refrescar la cresta de la loma que da acceso al paraje natural de la Murta, refrescando todo el perímetro y tratando de apagar las zonas más calientes.

El dispositivo de prevención, esencial para la rápida intervención de los medios de extinción

El dispositivo de prevención que teníamos preparado para la Semana Santa y Pascua ha sido fundamental. La rápida actuación de todos los medios y los vuelos de vigilancia repartidos por todo el territorio valenciano han sido esenciales para que, desde las 17:04 horas que entró la llamada en el Centro de Coordinación de Emergencias para dar el aviso de este incendio, dos aviones que en ese momento se encontraban haciendo la ruta de vigilancia se movilizaron rápidamente a la zona para realizar las primeras descargas.

Las hectáreas afectadas por el fuego

Por el momento no se ha realizado ningún vuelo de perimetración para conocer cuál ha sido el alcance del incendio. No obstante, las primeras estimaciones ofrecidas por el Consorcio de Bomberos de València apuntan a unas 40 hectáreas afectadas por las llamas. "No estamos ante un gran incendio forestal, pero sí que nos preocupaba el potencial que mostraba este incendio, en el que se calculó que prodrían haberse visto afectadas unas 5.000 hectáreas si el fuego se hubiera descontrolando, pudiendo haber llegado hasta Tavernes de la Valldigna".

Las causas del incendio

"No hay ningún indicio que apunte a que el incendio se haya podido producir por causas naturales o meteorológicas. No se puede facilitar todavía con certeza cuál ha sido la causa, pero sí que podría haber sido provocada por 'la mano del hombre', aunque no tiene por qué haber sido un fuego provocado, puede ser una imprudencia o una negligencia". En cualquier caso, continuarán las investigaciones para poder conocer la causa del incendio.

Las cien personas desalojadas

Por el momento no se ha planteado que las cien personas desalojadas ayer por el incendio vuelvan a sus hogares. "Estamos en las horas más complicadas del día en cuanto a la insolación y el calor. Además hay previsto un cambio de viento que podría obligar a cambiar la estrategia de extinción del fuego". Tal como afirma Almenar, se decidirá que los vecinos evacuados regresen a sus casas una vez se haya estabilizado el incendio.

La previsión meteorológica

No se espera, en un principio, viento de poniente durante la tarde. "Esta mañana han entrado vientos de noroeste, pero vienen con mayor carga de humedad que los de ayer". Se prevé que a partir de las 16:00 horas cambie el viento de componente este, de levante, lo que sería una buena noticia por la mayor carga de humedad. Sin embargo, "que el viento cambie de dirección siempre les genera cierta tensión a los servicios de extinción, ya que podrían tener que cambiar la estrategia de extinción si el viento hace que las llamas avancen hacia otra dirección".

A muy pocos metros de la Murta

"El paraje natural de la Murta no se ha visto afectado, se ha quedado a muy pocos metros", ha asegurado Almenar.

En cuanto a los chalets y diseminados, "al ser mayoritariamente segundas residencias, únicamente se ha tenido que realojar a un matrimonio procedente de La Rioja que había alquilado una de estas casas para pasar unos días", ha añadido el alcalde de Alzira, Diego Gómez.

El edil ha querido agradecer a la población por ofrecer sus piscinas y balsas a los servicios de extinción para recargar los helicópteros. "Agradecer a todos los alcireños por facilitar el trabajo, pero esto es una advertencia de lo que tenemos. El año pasado por estas fechas, en la zona de la Casella había llovido 500 litros por metro cuadrado, en lo que va de año han llovido 9 litros por metro cuadrado" advierte.