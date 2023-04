LUNES 17 DE ABRIL

13.30 h. Mascletada en el Parking del Prado a cargo de la Pirotecnia Tamarit y a continuación desfile de las Bandas Sinfónicas de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia y de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera.

17.30 h. Enramada de la Murta por el itinerario de la procesión. Colabora: Penya “El Burladero”.

18.45 h. Bailes típicos y tradicionales desde la Casa Consistorial hasta la Iglesia de los Santos Juanes.

20 h. Procesión general por el itinerario de costumbre.

MARTES 18 DE ABRIL

11 h. Solemne Misa Mayor en la parroquia de los Santos Juanes a intención de la Asociación de Camareras de la Virgen.

13.30 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: Gregorio de Jesús (Sueca).

17.30 h. Actividad juvenil. Clase gratuita de iniciación al “skate” y exhibición. Lugar: SkatePark.

19.30 h. Inauguración exposición artística “La Vila”. Lugar: Local Social de la Sociedad Ateneo Musical.

20.30 h. Actuación del Mago Lari. Lugar: Casa de la Cultura. Entradas: 8€. Venta en Casa de la Cultura y en www.agendacullera.com

21 h. Concierto de la Orquesta de Plectre en la Iglesia de los Santos Juanes.

23 h. Concierto “El Gusto es vuestro”. Tributo a las canciones de la gira de Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos y Serrat. Con la participación de músicos de Cullera. Colaboran: Sociedad Ateneo Musical y SMI Santa Cecilia de Cullera. Lugar: Jardines del Mercado.

23 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: Gregorio de Jesús (Sueca).

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL

11 h. Ofrenda-Homenaje a la Virgen del Castillo por las Amas de Casa Tyrius en la Iglesia de los Santos Juanes.

13.30 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: Gregorio de Jesús (Sueca).

18.30 h. Jornada de Puertas Abiertas de la Asociación ANEC. C/ de Baix, 7.

19 h. Jornada de Puertas Abiertas de la Asociación Baladre. C/ del Vall, 29, bajo.

19.30 h. Jornada de Puertas Abiertas de AFACU. Av. País Valencià, 2B.

20.30 h. Traslado de la Virgen del Castillo hasta el barrio de la Bega-Puerto. Al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Gironina desde el Parking del Prado.

23.30 h. Concierto del grup musical Camela. Lugar: Parking municipal de la Rada.

JUEVES 20 DE ABRIL

11 h. Solemne Misa Mayor en la parroquia de los Santos Juanes a intención de la hermandad sacerdotal de Cullera.

11 h. II Edición de la Línea de Microteatre Infantil de Cullera. 2a Estación: San Antonio del Mar. Espectáculo de cuatro actuaciones de microteatro infantiles en diversos formatos y géneros para disfrutar del barrio de San Antonio. Para los niños y niñas de 4º de Primaria. Organiza: K-lidoscopi. Estación Central/Punto de encuentro: Plaza Andrés Piles.

13.30 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: Vicente Benavent (Quatretonda).

A partir de las 17 h. Día de la Feria. Atracciones a precios populares. Recinto Ferial: Av. País Valencià, próximo rotonda Andrés Piles.

17.30 h. Actividad juvenil “Láser Combat”. Lugar: Jardines del Mercado.

18 h. X Mostra Gastonòmica del Centre de Formació de Persones Adultes. Merienda solidaria y popular a beneficio de AFACU. Lugar: Multiusos del Mercado.

20.30 h. Teatro. Obra ganadora en el XXXV Concurs de Teatre en Valencià de la JLF: “Fes-me una perduda” de la Falla Port. Entradas: 6€. Venta de entradas: 19 y 20 de abril de 19 a 20.30 h en la taquilla del Salón de Actos. Lugar: Casa de la Cultura.

20.30 h. Concierto Sacro “Mater Dei” por la Orquesta y Coro de la Sociedad Ateneo Musical en la Iglesia de los Santos Juanes.

23.30 h. Concierto de Álvaro de Luna. Lugar: Parking de la Rada. Presencia de Punto LGTBI.

VIERNES 21 DE ABRIL

1 h. Animación y fiesta a cargo de Fercho Energy DJ “The Full Show”. Lugar: Parking de la Rada.

10 h. Maratón de Ciclo Indoor. Lugar: Centro Municipal de Deportes.

11 h. Solemne Misa Mayor “Día de los Mayores, Enfermos e Impedidos con la Virgen” en la parroquia de los Santos Juanes.

11 h. Actividad juvenil. Taller y exhibició de “parkour” y escalada en el rocódromo. Lugar: Go! Park.

12 h. Actividad infantil. Tramant Teatre con “La màquina del temps i els eco-galàctics”. Parque del Bulevar del Xúquer.

12 h. Presentació del libro “Sàtira feta art a Cullera” del periodista Joan Castelló Lli y editado por el M. I. Ayuntamiento de Cullera para conmemorar el 50 aniversario de la Junta Local Fallera. Lugar: Auditorio del Mercado.

13.30 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: Fernando Machancoses (Cheste).

18 h. Gran Cabalgata de Disfraces. Salida en el Raval de San Agustín. Itinerario: c/ València, c/ Cervantes, Rambla San Isidro, Av. País Valencià, c/ Pescadors, pl. de la Llibertat, pl. de la Verge y Paseo Dr. Alemany. Los premios, banderines a las cinco mejores comparsas, se entregarán al finalizar en la Casa Consistorial. Con la colaboración de la Junta Local Fallera.

19 h. Solemne Misa a intención de la Milicia y Custodia en la parroquia de los Santos Juanes.

23.30 h. Baile de disfraces con la orquesta “La Pato”. Lugar: Jardines del Mercado. Hasta las 03 h hará falta ir disfrazado para acceder al baile del Mercado.

SÁBADO 22 DE ABRIL

11 h. Solemne Misa Mayor en la parroquia de los Santos Juanes a intención de los “tauleters” de la Virgen.

12 h. Concierto Wilfrid Energia Humana. Lugar: Auditorio Municipal. Entradas: 3€. Venta en www.agendacullera.com y en Casa de la Cultura.

13.30 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de San Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: La Paloma (Xaló).

17 h. Ruta Laica. Visita a L’Escolaica, la exposición sobre Amèlia Jover en la sede de la Associació de Dones de Cullera “Amèlia Jover”, el antiguo Cementerio Civil, la Casa de Palomes y el Salón de Plenos del Ayuntamiento para conocer acontecimientos y destacadas personalidades cullerenses de la II República, además de hacer mención, durante la ruta, del semanario “Sucrona”, de la Escuela Racionalista en la plaza de la Sal y del Casino Republicano en la c/ del Riu. Salida desde la sede de Cullera Laica: C/ Colón, 4. Reservas al teléfono/WhatsApp: 644 75 93 81. Incluye viaje en bus gratuito.

17.00 h. Desfile de Bandas de Cornetas y Tambores “Ciutat de Cullera” de la calle del Riu hasta los Jardines del Mercado. Participan: Agrupación Musical El Gran Poder de Ibiza, Banda CCTT Canyameral (València) y Banda de CC y TT SCUDAMM de Cullera .

17.30 h. 7a edición de la Línea de Metreoteatre de Cullera. 3ª parada: La Vila/Barrio del Pou. Espectáculo de seis actuaciones de microteatro en diversos formatos y géneros para disfrutar del centro histórico. Estación Central/Punto de encuentro: Paseo Dr. Alemany. Organiza: K-lidoscopi. Precio abonos: 8€. Venta en Viajes Cúspide.

17.30 h. X Festival de Bandas de Cornetas y Tambores “Ciutat de Cullera” en los Jardines del Mercado. Participan: Agrupación Musical El Gran Poder de Ibiza, Banda CCTT Canyameral (València) y Banda de CC y TT SCUDAMM de Cullera. En conmemoración del X aniversario del Festival de Corentas y Tambores tendrá lugar un concierto extraordinario por el reconocido solista internacional de corneta española Dani de Baza.

18 h. Taller infantil y “show” de magia y humor. Lugar: Plaza de Enric Valor (Parking municipal del Caminàs.

19.30 h. Concierto Violincheli Brothers. Lugar: Casa de la Cultura. Entradas: 5€. Venta en www.agendacullera.com y en Casa de la Cultura.

23.30 h. Concierto del grupo músical La Pegatina. Lugar: Parking de la Rada.

DOMINGO 23 DE ABRIL

00.30 h. Baile con la orquesta “Montecarlo”. Lugar: C/ Pintor Ferrer Cabrera.

1.30 h. Cullera Reggaeton Noche de la Aurora, con Henry Méndez + DJ’s invitados y final de fiesta con Parapa. Lugar: Parking de la Rada, c/ Enrique Torres Gómez. Presencia de un Punto Violeta.

5 h. Rosario de la Aurora de San Antonio. Al llegar la Virgen al mar, se dispararán fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer. Al finalizar, misa de campaña en el Paseo Marítimo.

11h. Solemne Misa Mayor en la parroquia de los Santos Juanes.

12 h. VII Festival Infantil de Danses Colla Pas Pla “Ciutat de Cullera” con la participación del Grup de Danses de Pedreguer, del Grup de Danses La Sargantana de València i el Grup de Balladors de Tavernes de la Valldigna. Lugar: Jardines del Mercado.

13.30 h. Mascletada en el Parking del Prado a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer. A continuación, desfile de las Bandas Sinfónicas de la Sociedad Ateneno Musical y de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia.

14 h. Entrada de vaquillas en las calles del Raval de Sant Agustín. Suelta de seis vaquillas. Organiza: Penya Taurina “El Burladero”. Ganadería: José Vicente Machancoses (Picassent).

17.30 h. Actividad infantil. Actuación de Laura Renard con “Tot Encaixa” en el barrio de la Bega/Port.

17.30 h. IX Festival de Danses Colla Pas Pla “Ciutat de Cullera” con la participación del Grup de Danses de Pedreguer, del Gup de Danses L’Almogàver de Sueca y del Grup de Danses i Rondalla Colla Pas Pla de Cullera. Lugar: Jardines del Mercado.

18 h. Proyección de la serie “#Belfie”. Lugar: Casa de la Cultura. Gratuito.

20 h. Subida procesional de la imagen de la Virgen del Castillo al Santuario.

22.30 h. Disparada de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer desde el Parking del Prado.