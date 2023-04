Se rompió el maleficio y 55 días después, la UD Alzira volvió a ganar y como no, con sufrimiento. “El fútbol no había sido justo con nosotros. El día del Lleida fuimos mejores, contra el Manresa también hasta la expulsión y ante el Terrassa, aunque el resultado fue justo por lo visto, nos anulan un gol en posición correcta”. Por enésima vez, los azulgranas volvieron a adelantarse en el marcador pero se encontraron con un Aragón que como otros rivales, sin generar más que una ocasión clara, empató a falta de ocho minutos para el final. Por fortuna, y después de dos disparos, Joel logró el 2-1. “Era el día de ganar. Nos concienciamos durante toda la semana y luchamos por ello”.

Desgraciadamente la victoria no sirvió para salir del puesto play-out. El Lleida ganó al Eivissa al que prácticamente envía a Tercera. El Prat se impuso 2-1 al Formentera y sigue a dos puntos del Alzira y el Olot revolucionó el Rico Pérez venciendo al Hércules 0-2 y manteniéndose a cuatro de los azulgranas. Lo positivo: el empate del Badalona y la propia derrota del Aragón que les acerca a tres y dos puntos de los alziristas. Incluso el Formentera que no gana desde que goleó al Alzira se ha puesto a tiro de cuatro a falta de 12 puntos por disputar.

El once inicial de la UD

Con la baja por sanción de Adrián, Marc Garcia situó a Andreu en portería. El lateral derecho fue para Soler y Abraham se situó por delante. Kaiser, Solbes y Cortijo completaban la zaga, con Lado como pivote y otra línea de cuatro. Además de Peleteiro, Álvaro, Marenyà y Pitu formaron la zona ancha. Joel volvió a ser la referencia en ataque.

En la primera parte el Alzira llevó el peso del juego con aproximaciones pero sin crear peligro en la portería de Dani Rebollo gracias al entramado defensivo aragonés de cinco defensas y tres medios. Sin embargo, la primera gran ocasión del encuentro fue para los gualdinegros cuando en el minuto 13 Naranjo golpeó a puerta vacía y Kaiser despejó con una chilena. A la media hora llegó el premio a la insistencia alzirista. Pitu fue objeto de una falta en la banda. Él mismo la sirvió al segundo palo donde Álvaro, libre de marca, logró el 1-0. Segundos después de superado el 45 Cortijo intentó sorprender desde lejos. “Les dije a los jugadores que había que mantener el triunfo como fuera. En los otros partidos que también nos adelantamos, arriesgamos y perdimos. El sábado teníamos que replegarnos si hacía falta. Estoy muy agradecido a los jugadores trabajaron mucho cuando los siete partidos sin ganar pesaban como una losa”.

Al inicio de la segunda parte el Alzira pudo sentenciar. A los tres minutos, Marenyà puso un centro perfecto al área pequeña pero Pitu no llegó a contactar a puerta vacía por centímetros. Dos después sería Rastrojo quién trató de sorprender con un disparo desde fuera del área que tocó Andreu a córner. El máximo goleador del filial zaragocista, Naranjo, también buscó la sorpresa con otro disparo potente desde lejos. Los técnicos empezaron a mover los banquillos. Primero fue Emilio Larraz para cambiar a defensa de cuatro y tener más efectivos en ataque, como corroboró ocho minutos más tarde con la incorporación de Fabio Conte. Por su parte, Marc Garcia cambió las bandas. Abraham, que jugó como extremo derecho fue sustituido por Javi Serra y el lateral izquierdo Cortijo por Pulpón.

A ocho para la conclusión se produjo el empate del Deportivo. Rastrojo metió un pase paralelo a Fabio Conte que conectó desde 25 metros ajustando al palo. Con el tiempo casi cumplido y después de dos intentos, Joel marcó el 2-1 que mantuvieron durante los cinco minutos que se prolongó el encuentro. “Me dio mucha rabia porque desde la ocasión de la primera parte no tiraron entre palos hasta ahora”. El técnico rival se quejó de que el gol llegó en fuera de juego. Garcia “no lo quiso valorar porque llevamos dos años en los que solo nos han pitado dos penaltis, hemos recibido dos goles en fuera de juego y se nos han anulado dos en posición correcta”.

La próxima semana, los azulgranas visitarán el sábado al At. Saguntino (17’30 h.). “Los tres puntos serían dar un paso adelante brutal. No podemos ir a empatar porque si no, perderemos”.