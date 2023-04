El artista fallero de Alzira más laureado con sus monumentos infantiles cierra el taller

El artista alzireño más laureado en la historia reciente de las fallas -acumula veinte primeros premios en la Sección Especial infantil de Alzira, además de numerosos «ninots indultats» que han nutrido el Museu Faller de la ciudad-, no competirá el próximo año por plantar el mejor monumento ni en Alzira ni en ninguna otra ciudad.

Bernat Estela cierra el taller tras una trayectoria profesional de 33 años en la que se había consolidado como todo un referente en el mundo de las fallas infantiles, no sólo en la capital de la Ribera Alta, donde debutó con su primer monumento en al año 1989 cuando todavía trabajaba en el taller de Julio Monterrubio, sino en todas las localidades en las que ha plantado falla. De hecho, durante siete años también firmó la falla infantil del Ayuntamiento de València y, en el «cap i casal», logró un «ninot indultat» y dos segundos premios en la Sección Especial como mejores resultados.

El palmarés contempla veinte primeros premios en la Sección Especial en sus treinta participaciones

«Llega un punto en el que, desde la pandemia, por unas cosas o por otras, este trabajo me agobia. Me esfuerzo tanto, me exijo tanto que me genera muchísimo estrés y mirando un poco por mi es el momento de dejarlo, no me compensa», explica el artista a Levante-EMV, mientras advierte de que, si bien no sabe qué puede deparar el futuro, en estos momentos no contempla que la decisión sea un paréntesis temporal. «Mi idea es hacer otras cosas, igual dentro del mundo de las fallas, pero nunca se sabe», señala.

Entre Pintor Andreu y Camí Nou

La trayectoria de Estela en la máxima categoría de las fallas infantiles de Alzira -en los últimos 33 años sólo ha dejado de participar en tres ocasiones- ha estado vinculada a únicamente dos comisiones. Debutó con Pintor Andreu, la comisión a la que pertenecía y a la que brindó una época dorada, y los últimos quince años ha trabajado de forma ininterrumpida como Camí Nou, también con numerosos éxitos. Con ambas suma veinte primeros premios en la Sección Especial en treinta participaciones, un palmarés que se completa con otros triunfos obtenidos en otros pueblos s o en categorías inferiores en la misma Alzira.

En constante evolución

El artista alzireño ha ido evolucionando a lo largo de esta larga etapa profesional. «Soy uno de los artistas más camaleónicos que ha habido, me he adaptado a las formas de trabajar en la medida que han evolucionado las fallas, no tiene nada que ver lo que hacía hace diez años en cuanto al modelado y la pintura con lo que hacía ahora», explica Estela al hablar sobre los cambios que ha experimentado su estilo con el paso del tiempo.

Por otra parte, el artista fallero también ha plantado «fogueres» en Alacant y, en este caso, además de monumentos infantiles, su gran especialidad, también ha erigido dos hogueras grandes, un salto que nunca ha dado con las fallas ya que, según explica, «la infraestructura de mi taller no era la adecuada».