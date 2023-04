La dirección del PP no consigue controlar el incendio que abrasa la agrupación de Alzira desde que decidió imponer al candidato a la alcaldía. Cuatro de los cinco miembros del órgano encargado de elaborar la candidatura municipal presentaron ayer su dimisión, entre ellos el secretario general, Antonio Pelayo. El escrito de renuncia alude a las «graves infracciones» por el «reiterado incumplimiento de los estatutos del partido» al componer la lista electoral y augura que todas esas anomalías pueden «pasar factura en las urnas» el próximo 28 de mayo.

La elección de José Luis Palacios como cabeza de lista en detrimento de José Andrés Hernández abrió la caja de los truenos en plena Navidad y el temblor interno sigue activo. Los colaboradores más directos del portavoz municipal y presidente local del partido se rebelaron ante esa designación y las tensiones continúan latentes. Una situación similar se ha vivido también en Sueca, Cullera o Castelló sin que la dirección provincial y regional hayan logrado serenar los ánimos.

La imposición de Palacios provocó la huida del concejal Enrique Montalvá, que se marchó a Vox y allí ha vivido una experiencia idéntica. La semana pasada anunció una candidatura independiente a la que confía que se sumen los desencantados del PP y de la formación ultraderechista. De la supuesta baja de 31 militantes del PP nada fehaciente se sabe. Ni Pelayo ni Hernández han tramitado hasta ahora las bajas.

José Andrés Hernández ha navegado hasta ahora entre dos aguas. Criticó en público que le apartaran de la carrera electoral y tras una larga reflexión declinó la oferta que le trasladó Palacios para figurar en el segundo puesto de la candidatura. Apuesta por seguir en el PP pero muchos militantes ya le han afeado su inacción ante las maniobras de algunos dirigentes, entre ellos Pelayo, por poner palos en las ruedas de la nueva candidatura electoral, en la que se mantienen la mayoría de los actuales concejales.

Pelayo deplora que la lista del 28M se haya elegido «totalmente de espaldas» al órgano designado por los estatutos para elaborarla mientras los colaboradores de Palacios acusan al secretario general de ayudar a Montalvá a componer su candidatura. La tensión es máxima cuando apenas quedan un par de semanas para que arranque la campaña electoral.

Los dimisionarios alegan que no se han respetado «los órganos elegidos democráticamente por los afiliados» y defienden que esta conducta «no hace ningún bien a al PP de Alzira», por lo que temen que esta crisis «termine pasando factura en las urnas llevando al PP a un fracaso electoral». «Es una lástima no aprovechar el trabajo realizado en los últimos años ni el viento favorable que sopla en pro de las siglas del PP», zanja Pelayo.

El secretario general niega su marcha a la lista independiente

Antonio Pelayo, negó ayer tener la más mínima intención de abandonar el PP o de incorporarse a la lista independiente que promueve Enrique Montalvá, como asegura el grupo afín a Palacios. «Mi intención es seguir como secretario local y no voy a ir en ninguna otra candidatura», aseguró el dirigente alzireño. Esa posición ya la sostuvo ante este periódico la semana pasada. «He dimitido del comité electoral porque no se ha contado con él para elaborar la candidatura. Estamos molestos porque se han saltado a la torera la normativa interna para no dejarnos participar. Lo normal es que hubiéramos formado parte del debate sobre la lista». Lo correcto, según él hubiera sido «aglutinar a todo el partido en lugar de dividir".