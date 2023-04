Bárbara Pardo logra una plaza para la Copa del Mundo de piragüismo

Bárbara Pardo se consolida entre las grandes. La palista de la Penya Piragüista Antella, miembro de la selección española, demostró en el selectivo nacional, en el embalse de Trasona (Asturias), que ya está asentada entre la élite de la élite del piragüismo español. Pardo, en su primer año en categoría sénior, se clasificó en K-4 500 y en K-1 500 para la primera prueba de la Copa del Mundo, que tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo en Szeged (Hungría). En la primera prueba, junto con Begoña Lazcano, Laia Pèlachs y Miriam Vega, se clasificaron en segunda posición, con un tiempo de 1:39:66, detrás de las grandes favoritas, Teresa Portela (plata olímpica en K-1 200), Sara Ouzande, Carolina García y Estefanía Fernández. «No está nada mal porque no lo habíamos trabajado mucho, de hecho solo entrenamos una semana, y a pesar de no tener buenas sensaciones, conseguimos la clasificación», reconoce la ribereña.

La gran sorpresa, positiva, vino en el K-1. «Desde hace meses estoy haciendo muy buenos entrenamientos, y estoy en un estado de forma y físico muy bueno, el mejor de mi vida, y en los controles internos siempre estaba entre las tres primeras», señala. Y se confirmó. En la semifinal ganó. Y ya en la final, con viento en contra, se notaba tan segura que decidió cambiar su táctica habitual, siendo más conservadora. Pero aun así, en la primera parte de la carrera estaba entre las cuatro primeras. A falta de 150 metros comenzó a atacar y tuvo fuerzas para acabar segunda, con 2:02:33, a poco más de un segundo de la gran favorita, la ceutí Isabel Contreras, semifinalista en los últimos Juegos Olímpicos. Con este gran resultado, la palista de la Penya Piragüista Antella sigue su gran progresión para intentar su gran objetivo, poder participar en unas olimpiadas. Copa de España Al finalizar el selectivo, se disputó en el mismo embalse de Trasona la I Copa de España de pista, con buenos resultados para los ribereños. La propia Pardo finalizó séptima en K-1 sénior en 1.000 metros, en una carrera en la que estuvo en puestos de podio hasta los 700 metros, pero que le pasó factura la fatiga y el estrés por el selectivo. Al final, en meta, séptimo puesto con 4:12:59. Por su parte, Lidia Padilla, del Scooter de Algemesí, cuarta en el pasado Campeonato de España de 5.000, finalizó novena en júnior K-1 1.000 en la final A, con 4:30:70. También cabe destacar su octavo puesto en la final B de K-1 200, con 49:19. En cuanto a los palistas del Club Piragüisme Cullera, rozaron el podio: Sergio Domínguez y Jaume García fueron cuartos en júnior K-2 1.000 metros, con una marca de 3:26:75, a poco más de segundo y medio del bronce, un resultado muy meritorio teniendo en cuenta que los dos son de primer año. En la distancia de K-1 500, Domínguez finalizó séptimo en la final B, con 1:51:82.