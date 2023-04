Sumacàrcer ha vuelto a demostrar que es uno de los puntos más cálidos de la Ribera y de la geografía valenciana. El termómetro ha superado hoy los 34 grados, la temperatura máxima registrada por la red de estaciones meteorológicas de Avamet. Registro más propio de los meses de julio o agosto que no de abril.

El termómetro no deja de marcar registros históricos, alentado por un contexto de calentamiento global y cambio climático. Los vecinos de la Ribera han pasado de comer la mona de Pascua al helado en cuestión de días. Las temperaturas son extremadamente cálidas para esta época del año. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya pronostica que el mes de abril será uno de los más calurosos desde que se tienen registros.

Los datos registrados hoy así lo avalan. Sumacàrcer ha llegado a los 34,2º C, el dato más elevado de la red de observatorios de Avamet, la más amplia de la Comunitat gracias a diversas entidades colaboradoras. Por encima de los 33 grados también figuran otras tres estaciones de la comarca: en la Pobla Llarga (33,1º C), Alzira (33,1º C) y Cotes (33,1º C). Valores que sitúan a la Ribera como una de las regiones más cálidas de la jornada.

También han superado los treinta grados localidades como Càrcer (32,9º C), Gavarda (32,9º C), Carcaixent (32,5º C), Massalavés (32,3) y un largo etéctera. Aproximadamente una quincena de municipios han sobrepasado dicha barrera. Y todo apunta a que el calor solo acaba de empezar.