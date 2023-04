El alcalde incombustible

Pepe Alemany Motes lleva asociado su nombre a Alginet. Ha sido su alcalde durante 22 años. Su incursión en la política local tuvo lugar en las primeras elecciones democráticas de 1979. Ese año ya se incorporó al gobierno local tras la primera mayoría absoluta socialista. Cuatro años después se convirtió en presidente del consistorio cuando apenas tenía 27 años y se mantuvo al frente de la corporación municipal hasta 1999. Durante largos años compaginó la gestión local con su tarea de diputado provincial. Fue responsable de la codiciada Área de Carreteras, una de las de mayor presupuesto. En los albores del nuevo siglo se convirtió en empresario y en 2017 logró recuperar la vara de mando, esta vez como líder de Socialistes d’Alginet, la marca electoral en la que se cobijó tras abandonar el PSPV, sometido entonces a una cruenta batalla interna. Hoy, cuatro décadas después, todavía se siente motivado para someterse a las urnas. Volverá a ser candidato y luchará por retener la alcaldía.

Hace unas semanas presentó un libro que ha editado él mismo para hacer balance de su trayectoria vital. «He conocido a gente magnífica, también a personas mediocres que solo se preocupaban de situarse o colocarse. Esos son los menos. Muchos más han sido los solidarios, la buena gente. Otros me han decepcionado, pero así es la vida», reflexiona Alemany. Su vocación la política fue precoz. Todavía era un chaval cuando merodeaba entre veteranos socialistas para forzar la transición hacia la democracia. En 1977 entró en la ejecutiva local.

Su actividad como director comercial de la cooperativa de Alginet, que entonces se codeaba con los mayores productores citrícolas, le impidió primero adquirir mayor protagonismo. No obstante, a sus 26 años fue nombrado portavoz socialista y teniente de alcalde. El repentino fallecimiento del alcalde, Salvador Bosch, en septiembre de 1982, forzó a José Roig a relevarle al frente del consistorio, pero en 1983 Alemany ya figuraba como candidato a la alcaldía por el PSOE y ganó con 400 votos más de los obtenidos por el PSPV cuatro año antes.

Su cercanía ideológica a los postulados del exministro Antoni Asunción, con el que también compartió negocios, pesó mucho después en su contra. La lucha cainita acabó arrastrándole fuera de la política y del PSPV. En 2017 regresó a la alcaldía y en ella seguirá si se lo conceden los electores. Hoy sueña con concluir la urbanización los Lagos, mejorar el Camí de la Mocarra que conduce a la zona industrial, ampliar el local de las personas mayores y con habilitar clases para estudiar música. Es un político incombustible.

«He reído y llorado, pero lo vivido no tiene precio no tiene precio»

«Haber servido como alcalde a mi querido Alginet ha sido una gran satisfacción que me ha llenado la vida. He tenido alegrías y tristezas, he conocido diferentes países y personas, he reído, también he llorado. Ha sido una experiencia única en mi vida, con mis defectos y virtudes. Siempre lo he dicho: lo que he vivido siendo alcalde y diputado, para mí, no tiene precio», relata José Vicente Alemany cuando se le invita a resumir su gestión pública.

Su balance de legislatura está mediatizado por la pandemia: «Nos volcamos en ayudar a todos, pero fueron meses muy complicados. En estos cuatro años hemos acabado el pabellón polideportivo que acoge los partidos de baloncesto y hemos logrado arreglar caminos y conectar los Lagos a la red de agua y alcantarillado. La recuperación del campo de la Forana es ahora su reto.