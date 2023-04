Los vecinos lamentan la dispersión política sobre las obras contra riadas

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira (Faavv), que el jueves reunió en la ponencia de Xavier Machí sobre las alternativas para prevenir inundaciones a siete candidatos a la alcaldía, buscaba la «complicidad» de todas las fuerzas políticas con posibilidades de obtener representación el 28-M para garantizar que, independiente del resultado, la lucha contra las inundaciones y la obtención de financiación para ejecutar las obras será una prioridad de la nueva corporación. El acto no sirvió para arrancar ese compromiso de unidad de acción que se perseguía, ante el diferente sentido de las intervenciones que hubo, cuando no el silencio, ya que no todos los candidatos llegaron a intervenir. La federación dispuso hasta siete sillas en el escenario junto a la del ponente, para sorpresa de los propios candidatos, que finalmente siguieron desde el patio de butacas la exposición de Machí.

«Echamos en falta en las alternativas políticas entre las que tenemos que elegir el voto la autocrítica y el propósito de enmienda», señala la federación en un comunicado difundido para exponer las conclusiones del acto y en el que incide en reclamar a cada candidato un compromiso para «descartar el protagonismo y recuperar la unanimidad». «No es suficiente que se enumeren las soluciones y se redacten proyectos, es imprescindible conseguir fondos» «No es suficiente que se enumeren las soluciones y se redacten los proyectos, es imprescindible que se asignen las partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y por eso la Faavv buscaba la complicidad de los candidatos», señala la entidad vecinal, mientras recuerda que tanto los partidos de izquierdas como los de derechas «han tenido responsabilidades de gobierno en la administración local, autonómica y estatal, y en los trece años desde que se traspuso la Directiva Europea que les obliga, no han forzado las consignaciones presupuestarias», incide. La federación emplaza a los candidatos a que ese «propósito de enmienda» se concrete durante la campaña electoral. «El interés general, la solución a las inundaciones, debería de ser el palo mayor del que cuelgue el programa electoral, no una página más», expone la Faavv. Las actuaciones previstas para evitar inundaciones en Alzira consistirán a corto plazo en la ampliación y canalización del barranco de la Casella, así como modificar la actual confluencia del Barxeta; remodelar el enlace de la CV-50 con la antigua CV-41 elevando la cota actual, eliminar el cuello de botella que representa el Pont de Xàtiva y construir un tanque de acumulación de escorrentías en el frustrado centro comercial, actuaciones, incide la Faavv, asumidas por el ayuntamiento cuando reclamó 26 millones d e euros para ejecutar las obras en un acuerdo unánime.