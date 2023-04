La oficina de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alzira, Alzira On Europe, se ha trasladado hasta la localidad italiana de Cori con el objeto de diseñar de forma conjunta con sus socios europeos un innovador sistema de aprendizaje online en materia de tecnología Blockchain aplicada a la educación digital en la FP. Esto ocurrirá gracias al proyecto Erasmus+ «BLOCK by BLOCK: Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth», que permitirá que tanto las organizaciones como las personas mejoren sus habilidades empresariales y digitales, necesarias para navegar con éxito en la economía digital mundial.

Este proyecto se enmarca en una de las competencias transversales más importantes para la Unión Europea, como es el caso de la digitalización y la eficiencia digital. Por ello, este curso busca formar a los usuarios en materias claves como la propia tecnología Blockchain; ciberseguridad y protección de datos; sostenibilidad medioambiental; usos en las startups; transferencias internacionales; monetarias y pagos online; e innovación y crecimiento empresarial. Durante los días 18 a 20 de abril, el equipo de proyectos europeos del Ayuntamiento de Alzira se concentró en Italia con expertos en la materia con el objetivo de analizar el marco teórico que se ha ido desarrollando a lo largo de estos meses de estudio gracias al proyecto BLOCK by BLOCK y marcar la prioridad sobre las competencias que se desarrollarán en los distintos módulos de este curso. Tras esta reunión, el proyecto se encamina hacia una nueva fase en la que, con las competencias ya creadas, empieza el diseño, prueba y desarrollo de esta plataforma de aprendizaje online. Con el objetivo de facilitar el acceso a los contenidos y de fomentar el proceso de autoevaluación de los participantes de esta iniciativa online, se está diseñando una aplicación móvil con un diseño dinámico e innovador; la cual se pondrá disposición de la ciudadanía como una app online que se podrá descargar tanto para móviles como para tabletas y que se espera que esté disponible en fase «beta» para otoño de 2023. Tras el lanzamiento y el testeo de esta nueva aplicación digital, el proyecto alcanzará su tercera y última fase. En ésta, los socios se encargarán de crear una serie de indicadores para asegurar la correcta asimilación de los contenidos del módulo y buscarán conseguir que esta plataforma alcance a cuantos más usuarios posible con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje marcados. El Ayuntamiento de Alzira es uno de los impulsores del proyecto BLOCK by BLOCK: «Promoting a new Blockchain Technology-based digital learning pattern in VET to boost entrepreneurship, sustainable business creation and growth», en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea, que cuenta con un presupuesto total de 240.865 euros. El propósito del Ayuntamiento de Alzira, a través de su Oficina de Proyectos Europeos Alzira On Europe, es propiciar el crecimiento empresarial y la creación de nuevos negocios digitales (incluido el emprendimiento social). Para ello, el consistorio alzireño cuenta durante los dos años de vida de esta iniciativa comunitaria con un presupuesto específico de 24.117 euros y la colaboración de socios de España (SMARTUP N.B. SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L.), Austria (Brainplus - Projektmanagement Schabereiter), Países Bajos (SocialDNA), Italia (Taste Roots Società Cooperativa), Polonia (Acumen Training Sp. z o.o.) y Finlandia (Polygonal North oy).