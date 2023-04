Más de 300 personas llenaron el Casino Lliberal en el acto de presentación de Marta Trenzano (PSPV-PSOE) para revalidar la alcaldía de Algemesí. Durante el acto recalcó que el objetivo al frente del consistorio va a ser el mismo desde que empezó: “Trabajar para que mis vecinos tengan las mayores cotas de libertad y bienestar”.

Trenzano reivindicó el trabajo llevado a cabo durante y después de la pandemia con la intención de no dejar a nadie atrás. “Sabíamos que después de la crisis sanitaria vendría una crisis económica. Por eso, decidimos poner todos los recursos municipales y entablar conversaciones con las asociaciones comerciales y empresariales, Acsa y Empal, para que todas las empresas y las personas que necesitan una ayuda la tuvieran. Esto no pasó en la crisis de 2007 con el PP al frente de las instituciones, nosotros ahora hemos hecho lo imposible para que no cayera la economía local”.

Respecto al esfuerzo por reforzar la economía local, la actual alcaldesa de Algemesí recalcó el esfuerzo inversor, junto al Ivace, en los polígonos industriales de la ciudad con “más de 4 millones de euros para tener unos parques empresariales modernos y con capacidad de atraer inversiones y nuevas empresas”.

Ayudas a familias, autónomos y empresas

Esta legislatura se han concedido 1.346.000 euros a familias de Algemesí en riesgo de exclusión social, 833.000 euros en ayudas a autónomos, comercios y empresas para ayudas a superar la crisis post Covid, 340.000 euros en la Tarjeta Activa para dinamizar el comercio local y 350.000 euros en ayudas a los agricultores “la mayor inversión en la historia. Con todo ello, hoy tenemos 103 empresas más en Algemesí y 1.473 personas más afiliadas a la Seguridad Social”.

Con todo este esfuerzo inversor en la dinamización de la economía local, aseguró Marta Trenzano, “construimos la ciudad del siglo XXI, una ciudad de oportunidades en materia económica, con un esfuerzo de bienestar social con políticas de inclusión real y triplicando el personal de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes, porque gobernar es transformar la realidad y mejorar la vida de los algemesinenses”.

Un capítulo importante para Algemesí son sus fiestas. Trenzano indicó que se han apoyado todas las manifestaciones festivas desde la autonomía de trabajo de sus organizadores. “Las fiestas, -las fallas, la Festa de la Mare de Déu de la Salut y la Setmana de Bous- son el alma de Algemesí porque nacen del pueblo y el ayuntamiento debe estar y ayudar en todo aquello que necesiten”.

Respecto a las próximas elecciones municipales, Marta Trenzano reivindicó el papel de su equipo al frente de la institución por la seguridad que ofrece a todos los vecinos de la ciudad. “Los partidos de derechas ponen en peligro las políticas de bienestar e igualdad, mientras que algunos autodenominados progresistas amenazan las fiestas de la ciudad, sólo nosotros garantizamos la estabilidad emocional, social y económica de Algemesí”, concluyó la actual alcaldesa en el discurso de su presentación como aspirante a revalidar la alcaldía”.