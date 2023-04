El Safir Fruits Alginet jugará otro año más en LEB Plata

Y la hazaña se culminó. El Safir Fruits Alginet venció en la mítica pista del Pez Volador de Canoe por 84-86 y jugará una temporada más en LEB Plata, tercera máxima categoría del baloncesto español. Un hito mayúsculo para un club de las dimensiones del CB Alginet, una página más en los libros de historia escrita por un grupo de jugadores y de entrenadores que están consiguiendo lo impensable y que están elevando la tradición y cultura baloncestística de la localidad a cotas que parecían inalcanzables.

A pesar de la gran ventaja que habían cosechado en la ida de la eliminatoria por la permanencia (Play-Out), en la que ganaron por 22 puntos, el equipo de José Antonio Canales salió con hambre y con el cuchillo afilado, consciente de la magnitud de los hechos y sin dar esperanzas al rival de soñar con la remontada. Pero, de entre todos los integrantes del equipo, hubo uno que quería dejar bien claro qué equipo sería de LEB Plata la temporada que viene: Hunter Preston.

El estadounidense dio una auténtica exhibición y jugó sus mejores minutos de la temporada en el que probablemente sea su última aparición con el conjunto valenciano, con un primer cuarto en el que anotó 14 puntos con canastas de todos los colores: penetraciones a canasta, dos más unos, triples desde el costado, tiros de media distancia…nadie lo podía parar. El acierto de Preston dio seguridad y tranquilidad a los visitantes, que rápidamente cosecharon una buena ventaja, obteniendo rentas de más de 10 puntos y desplegando un buen juego asociativo y con mucho movimiento que Canoe no era capaz de frenar. Al final de la primera mitad, el 41-46 campaba en el marcador, tras la insistencia por no hundirse de Alfonso Ortiz, Jorge Parra y Gabriel Gil.

Del susto a la gloria

El tercer cuarto iba a suponer un punto de inflexión para los visitantes. Hasta entonces estaban mandando en el marcador, con un juego fluido en ataque y sin atisbos de remontada por parte de un Canoe demasiado dependiente del tiro de tres. Pues bien, precisamente fue un triple de Alfonso Ortiz (28 puntos y 6 triples para él) el que iniciaría un conato rebelión que dio la primera ventaja del partido a los locales desde el 5-4 inicial, y llegándose a poner 63-58 tras el buen hacer del propio Ortiz, Parra (15 puntos) y Gil (19). Nada más lejos de la realidad. Alginet regresó al barro, Hunter seguía anotando desde la línea de personal (15/18 en tiros libres), 'Faster' metía los triples (3 de 3 en tiros de tres) y el equipo retomaba el liderato.

El último cuarto estuvo dedicado al regodeo. El Safir Fruits Alginet recuperó los 10 puntos de ventaja, Hunter Preston acabó de rematar su estratosférica actuación (36 puntos y 14 rebotes) y Canales dio minutos a los jugadores canteranos que menos tiempo de juego habían tenido, todo un premio para el esfuerzo y sacrificio de los muchachos.

En esta ocasión, el partido estuvo más reñido que en la ida y se pudieron apreciar de forma más realista las virtudes y armas de cada equipo. Canoe anotó más triples que Alginet (12-7), pero los nervios les jugaron varias malas pasadas, con dos técnicas recibidas por parte del entrenador local y sin participación de ningún jugador que no fuera los anteriormente citados Gil, Ortiz y Parra. Alginet, por su parte, aprovechó la ventaja física con sus defensores de Hunter, sacó partida de sus visitas a la línea de tiros libres y dominó por completo la pintura, ganando el rebote por 46 a 30.

De esta manera, el club madrileño se ve relegado a jugar en Liga EBA mientras que el Safir Fruits Alginet ya está pensando en la planificación de una nueva temporada en LEB Plata que, tal y como han sido las dos últimas, no se presume nada fácil. La situación económica del club, las dificultades logísticas que implica la categoría y la reestructuración de la plantilla tras la más que probable marcha de varios de los jugadores, hace que en los despachos del club de la Ribera no se deje de trabajar. No obstante, y aunque sea solo por un par de días, semanas o meses, club, técnicos, jugadores y afición disfrutarán de un equipo que, otro año más, sigue haciendo historia.